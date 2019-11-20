右腹劇痛急診 竟是腎臟中風

▲造成腹部疼痛的原因很多，醫師提醒民眾出現異常腹痛要趕緊就醫檢查釐清；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者陳建志攝）

2019-11-20 05:30:00

記者陳建志／台中報導

62歲的王姓男子有高血壓病史，日前突然覺得右下腹劇痛，趕緊到醫院急診，經腹部電腦斷層影像檢查，發現他的右側腎臟腎動脈梗塞（俗稱「腎臟中風」），所幸服用抗凝血藥物住院觀察後，順利打通阻塞處，腎臟功能未受損，院方並安排心律不整電燒，避免再度出現血栓。

阻塞分支 抗凝血藥劑治療

亞大醫院腎臟科醫師陳虹志表示，這名患者到院後，因腹痛安排腹部電腦斷層檢查，發現右側腎臟罹患俗稱「腎臟中風」的腎動脈梗塞，詢問病史發現除高血壓，並有陣發性心悸，調閱心電圖後，確診有陣發性心房撲動。

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陳虹志表示，懷疑患者腎動脈血栓是因心律不整造成，在心臟形成的血栓，經由主動脈、腹主動脈，打到右側腎動脈的分支後釀禍，幸好阻塞處為分支處，才未影響整個腎臟的血流。

心律不整惹禍 電燒防復發

評估後不需以心導管手術打通，先給予抗凝血藥劑治療，待打通阻塞處，病情穩定後，轉到心臟科進行心律不整電燒，預防再度出現血栓，避免造成腎臟二度中風，或者出現腦中風等其他器官中風的情形。

陳虹志指出，腎動脈梗塞在臨床上不易診斷，發生率約1-2%，好發於年長、長期患有高血壓或心血管疾病、心律不整與糖尿病族群，有些人會出現持續性腰痛或下背痛、血壓突然飆高等症狀，但多數患者都不自覺。

陳虹志表示，因腹部內臟較多，包括膽囊炎、急性腎臟炎、大腸憩室炎、胰臟炎或胃十二指腸潰瘍等，都可能出現腹痛，因此需透過血管攝影或電腦斷層才能釐清，所以腎動脈梗塞一般很難在第一時間診斷與治療，不過若無及時治療或預防再發生，容易造成慢性腎臟病，長期更會成為末期腎病，提高洗腎機率。

醫師提醒，民眾若出現異常腹痛，或者腎臟超音波影像出現邊緣不規則或缺損、腎功能快速惡化，且反覆腰痛排除一般細菌感染，又有年長、心血管疾病、心律不整等危險因子時，有可能是腎臟中風，建議儘速到院檢查釐清。

▲電腦斷層掃描顯示，患者的右側腎臟罹患腎動脈梗塞（紅星處）。（記者陳建志翻攝）

▲陳虹志醫師表示，患者確診是俗稱「腎臟中風」的腎動脈梗塞。（記者陳建志攝）

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