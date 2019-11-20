「校舍美強生」 新北投入84億改善

新北市長侯友宜視察江翠國中，與附設幼兒園小朋友親切打招呼。（記者翁聿煌攝）

2019-11-20 05:30:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜昨天視察板橋區江翠國中校舍改建工程。侯友宜表示，市府啟動「新北校舍美強生計畫」，預估投入八十四億元經費，進行校舍補強、老校更新及新設學校，改善校園安全，打造適合學生學習成長的永續環境。

侯友宜視察江翠國中

教育局長張明文指出，全市有二七九棟校舍將於四年內辦理耐震補強，預估需花費廿七億元，此外，將投入約五十七億元進行十六校的老舊校舍改建及新校舍興建。

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明年六月將完成一階

為提升江翠國中校舍耐震安全性及改善教學環境品質，市府配合中央補助計畫，共投注約三億多元經費，協助江翠國中新建四十四間教室（含專科教室）、自立午餐廚房及十間幼兒園教室。

市府新建工程處長祝惠美說，為了避免影響學生的求學環境及活動空間，採取兩階段施工，第一階段改建教學大樓及專科教室，目前進度七十％，預計明年六月竣工；第二階段預計明年七月展開三層樓的幼兒園擴充工程。

工務局長朱惕之表示，設計採用色彩繽紛的斜屋頂，讓視覺更有活力，施工期間導入建築資訊模型（BIM），避免陽光直射教室，影響學生學習，教室燈具開啟可配合日照、開窗方向及空間使用，具省電效益。

江翠國中校長郭月秀說，新教室完成後，將逐步裝設冷氣，讓學生在炎熱酷暑的環境下專心學習，新校舍規劃作為自然科學實驗室、電腦、舞蹈、音樂、美術教室及中、英文圖書館等各領域專科教室，並結合網路及多媒體設施，引導學生探究多元興趣。

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