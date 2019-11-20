高中職改制首例！龍德家商轉型雙語中小學／少子化衝擊！學生只剩400多人 明年度停招高職生

私立高中職停辦概況

2019-11-20 05:30:00

〔記者蔡政珉、吳柏軒／綜合報導〕少子化問題嚴重，民國六十二年創立的苗栗縣苑裡鎮私立龍德家商，明年度停招高職生，改制為私立雙語中小學，預計最快一一○學年開始招收中小學生。由私立高職改制中小學，龍德家商為全國首例。

龍德家商校方昨指出，學生人數逐年減少，從全盛時期一千八百多人至今只剩下四百多人。校方考量鄰近台中市與新竹縣市都有雙語中小學，但苗栗縣尚缺乏這方面的教育資源，所以改制雙語中小學，期打造苗栗縣教育界新亮點。

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最快110學年正式招生

龍德家商將改制為私立耶魯中小學，預計一至九年級每年級招收三班，每班三十人，採取精緻式教學，以「台師加外師」雙導師制，校方希望最快一一○學年正式招生。

龍德約三年前開始準備改制案，改制案最近通過縣政府初審，校方表示未來將陸續拆除現有校舍，重新興建新教學大樓等校舍，並規劃設置兩千坪生態教學園區。至於目前龍德學生，將會持續提供教學，直到學生畢業。與龍德屬於同教育體系的賢德工商，未來將招收龍德家商現有的餐飲科、時尚造型科等學生。

教育部國教署高中職組長韓春樹表示，龍德轉型前曾來徵詢意見，但其要轉為中、小學，須交由地方政府審查，通過後即可籌設。據查該校一○八學年有七十多位高一新生，若想一一○學年招收中、小學生，須將尚未畢業的在校生輔導安置，會提醒該校注意做好，也會關注該校的教師安置問題。

教育部統計，全台高中職停辦的學校已有嘉義市大同高商、台南天仁工商、花蓮縣國光商工、台南市華濟永安高中、雲林縣益新工商、屏東縣志成工商等，但尚未有學校完成轉型計畫。

教育部表示，今年已修正辦法，要求各校從今年一月十五日起算三年內轉型，若未成功將強制解散清算。

少子化衝擊，苗縣私立龍德家商將改制私立雙語中小學，創全國首例。（記者蔡政珉攝）

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