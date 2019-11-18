台南》鹿耳門天后宮許願牌 港人祈光復香港

香港人向台南鹿耳門天后宮媽祖許願呼應反送中運動，他們在許願牌寫下「光復香港、時代革命」、「五大訴求，缺一不可」。（記者蔡文居攝）

2019-11-18 05:30:00

〔記者蔡文居／台南報導〕香港反送中運動已持續五個多月，香港人反抗未歇，台南鹿耳門天后宮人員昨天整理媽祖大殿前的許願龍柱，發現有香港人向媽祖許願呼應反送中運動，在許願牌寫下「光復香港、時代革命」、「五大訴求，缺一不可」，還有人許願「願榮光歸香港、香港人反抗」，並署名「憤怒的香港人」。

鹿耳門天后宮文書組長陳熙城表示，鹿耳門天后宮經常有來自世界各地的遊客慕名造訪，其中不乏香港遊客。這次發現媽祖大殿前許願龍柱上，有好幾塊香港人的許願牌，都是為香港反送中運動向媽祖許願，日期都是十一月二日，應該是日前來訪的香港遊客所留下。

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許願牌上的內容為「光復香港、時代革命、香港人反抗，五大訴求，缺一不可」、「願榮光歸香港、香港人反抗」，署名是「憤怒的香港人」，還有人許願「香港年青（輕）人健康，每天都要戰到中共政權五大訴求，缺一不可」。

陳熙城說，鹿耳門天后宮的許願牌推出廿餘年，一塊售價一百元，信眾要許什麼願，廟方不會干涉，一般信眾大多求功名利祿、家庭平安、身體健康或姻緣，但如果有大眾關注的社會議題或國家大事，也會有人為此許願，廟方抱持平常心，予以尊重。

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