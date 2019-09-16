害喜吐到沒食慾 中醫對症強健腸胃

2019-09-16

文／瞿瑞瑩

新婚的林太太因為月經遲到兩週以上，前往婦產科檢查發現已經懷孕6週，得知喜訊後沒幾天，卻開始出現頭暈、噁心甚至嘔吐的症狀，以前愛吃的食物現在聞起來覺得不舒服，食慾也變得非常差，甚至連白開水都難以下嚥。

林太太擔心寶寶會營養不良而勉強自己進食，卻開始吃什麼吐什麼，嚴重影響生活品質。

孕吐（morning sickness）俗稱「害喜」，中醫古籍記載稱為「妊娠惡阻」，主要症狀表現為噁心及嘔吐，有時伴隨頭暈及食慾減低。

典型的孕吐症狀發生在懷孕第4週到第16週之間，但也有一成左右的孕婦到20週仍有嚴重孕吐症狀。孕吐除影響孕媽咪的生活品質，一般不會危及孕婦及寶寶的健康，除非因為孕吐過度嚴重，導致孕婦體重下降過多或脫水嚴重，則需要積極介入治療。

◎中醫認為，「妊娠惡阻」發生的主要原因為衝脈之氣上逆、胃失和降所導致，常見分為「脾胃虛弱」與「肝胃不和」兩類：

●「脾胃虛弱」的症狀表現包括：噁心嘔吐、食慾不振，加上精神倦怠、體力差等。通常此類孕婦的體質原先就有腸胃功能不良或先天氣血不足的情況，懷孕初期氣血下行養胎時，導致氣血不足、腸胃功能不佳的症狀就被凸顯。

經過中醫診斷並給予強健腸胃、降逆止嘔的用藥，再稍加補益氣血，即可有效緩解孕吐。

●「肝胃不和」的症狀則包含：嘔吐酸水或苦水、胸口悶痛、情緒煩躁、伴隨可能的頭脹痛及頭暈等，此類孕婦通常工作壓力大、長期熬夜或情緒不穩定。懷孕初期肝氣上逆而造成不適。此類型孕婦的藥物調理，除了疏肝理氣、降逆止嘔外，還要加強孕婦衛教，協助舒緩情緒、放鬆壓力，對於緩解孕吐才有良好效果。

林太太前往中醫門診尋求協助後，以「調氣和中，降逆止嘔」的治療原則，建議她少量多餐，找到這段時間相對能吃的食物及飲食步調，但不勉強自己刻意進食。

飲食選擇則避免生冷及過度辛辣、油膩等食物，不要攝取過多奶豆類，以免增加腹部脹氣；必要時，酌量喝一些生薑湯，也可以降逆止嘔、改善孕吐症狀，及早恢復正常的生活與工作。

（作者為馬偕紀念醫院中醫部婦科醫師）

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