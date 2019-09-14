走古香路回朴子 西螺社口媽雙十起駕

2019-09-14

〔記者林宜樟／嘉義報導〕雲林西螺福天宮「社口媽」信眾早期徒步行腳回嘉縣朴子配天宮謁祖進香，社口媽文化薪傳協會近年尋回古香路，採「徒步探訪」，步行路程長達一百五十公里，今年訂於十月十日至十二日登場；適逢八七水災六十年，協會更促成朴子市龍水宮的池府王爺等神明， 在相隔一甲子後，回到原在六腳鄉三塊厝因水災毀壞的舊廟福安宮遺址。

徒步探訪150公里 配天宮謁祖

福天宮主委王廣鎮、社口媽文化薪傳協會會長廖學明、企劃廖國棟及朴子市長吳品叡，昨到位於朴子市天星新村的龍水宮討論徒步探訪事宜；廖國棟說，今年徒步探訪時間為十月十日至十二日，信眾們將與社口媽從雲林西螺開始步行，行經虎尾、土庫、大埤、元長、北港到嘉義溪口、新港、六腳、朴子再返回，古香路如今不少已成田間小路，人煙罕至，見證過往歷史及當地水文、環境變化。

九十歲長者吳水發表示，當年他在三塊厝蓋屋成家，老廟福安宮非常興旺，信眾們在「過火」時竟都未灑鹽降溫，且舊時醫療不發達，信眾常求神治病，依神明指示煎藥時，曾見倒入一碗水，水滾煎藥完成後依然還是一碗，未因蒸發減少，頗為神奇。

吳水發說，舊時三塊厝就在朴子溪旁，溪水淺到人可直接走過，現天星新村聚落則是當地人種菜的菜園；一九五九年八七水災，三塊厝村落被沖毀，全村人逃難，遷移至原菜園後重新再起，並新建廟宇龍水宮，將原福安宮的神明池府王爺、莊奶夫人等安座；王廣鎮指出，長者的回憶與舊文獻記載社口媽回配天宮謁祖進香時涉水渡溪相符，相當珍貴。

暌違1甲子 龍水宮池府王爺返舊廟

現今三塊厝剩竹林、泥地，常被稱為老池王廟的福安宮僅剩殘壁，王廣鎮、廖國棟力邀當地長者、居民與神明返回舊地，廟方已同意；吳品叡從小在天星新村長大，肯定社口媽年輕信眾尋回歷史的努力，也將協助徒步探訪在朴子市境內的活動事宜，促成兩地宗教交流更加興盛。

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