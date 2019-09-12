正妹尿出醬油尿 橫紋肌溶解症上身

2019-09-12

記者謝介裕／南投報導

26歲的張小姐到健身房踩飛輪健身，日前趁著休假，返回家鄉提早歡度中秋佳節，未料，如廁時，卻發現自己的尿液呈現「醬油色」，家人火速陪她就醫。

醫師抽血檢查赫然發現張女肌酸磷化酶（CPK）指數破6萬，是正常值26-140IU/L的幾百倍之高，經確定罹患「橫紋肌溶解症」，住院治療後才化險為夷，未影響腎臟功能。

南投醫院腎臟科主任莊宗芳指出，「橫紋肌溶解症」是骨骼肌（橫紋肌）發生急速損傷，導致肌肉細胞壞死與細胞膜破壞，使得細胞內的鉀離子、肌蛋白、尿酸等物質大量滲漏。當肌蛋白出現在尿液中，便使得尿液呈現醬油色，而容易被誤認為血尿，一旦肌蛋白阻塞腎小管，更有造成急性腎衰竭，危及生命之虞。

緊急就醫 未影響腎臟功能

莊宗芳推測張小姐應是平時沒有養成運動習慣，加上水份補充不足，才發生橫紋肌溶解症。

張小姐表示，她在台北因工作關係，需久坐在電腦桌前。為了讓自己健康一些，因此與同事相約報名健身課程，日前首次去健身房參加踩飛輪課程，認真奮力踩了一個小時後才停歇，不過，在準備離去時，突然覺得一陣腿軟，她心想可能是第一次練習的關係，並不在意，連隔天開始出現肌肉痠痛、腫脹情況，她也認為可能是激烈運動後的「鐵腿」現象，直到尿出醬油色般尿液才驚覺不對勁。

運動前應暖身 補充適當水份

南投醫院提醒民眾在運動前應做足暖身；運動時，應循序漸進，量力而為，並且補充適當的水份，若出現肌肉不明痠痛、腫脹或尿液呈現醬油色等症狀時，應把握黃金時期就醫。

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