碧潭迎中秋 幾米地景藝術添新貌

2019-09-12

〔記者翁聿煌、何玉華／新北報導〕明天是中秋節，新北市新店區公所與市議員金中玉合作，將著名繪本畫家幾米的創作，透過地景裝置藝術加上夜間燈光照明，融合在地水文特色與月圓人團圓的中秋主題，營造碧潭的新景觀，明天起一連展出兩個月。

明起一連展出兩個月

金中玉說，他向市府爭取經費，在碧潭打造幾米彩繪的地景裝置藝術，配合水域文藝與中秋節氣氛，為碧潭添加新風貌。

觀光旅遊局長張其強、新店區長林煌源表示，邀民眾欣賞碧潭湖光山色，遊逛碧潭吊橋、有人文歷史的新店渡口、生態豐富的和美山步道等，搭捷運可抵達。

十三層遺址 中秋夜點亮

另外，台電公司與國際照明大師及藝術家合作，將在十三日的中秋夜點亮瑞芳區的十三層遺址，市府交通局建議民眾搭乘國道客運1811、基隆客運791、826、856、891路線公車前往水湳洞的活動現場；開車民眾可停放在瑞芳立體停車場、碧砂漁港C區停車場、海科館園區停車場等處。

黃金博物館 有夜間光雕

黃金博物館也有夜間光雕，民眾可搭乘火車在瑞芳站下車，再步行到瑞芳警分局旁廣場轉搭基隆客運788、1062或台北客運965前往金瓜石；或從捷運忠孝復興站二號出口搭乘基隆客運1062到金瓜石下車；或從捷運府中站、北門站搭乘台北客運965公車到金瓜石下車。

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