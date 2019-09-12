〈新北〉偏鄉幼兒園主任 視弱勢童如己出

2019-09-12

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府教育局昨晚舉辦「特殊優良教師暨卓越獎頒獎典禮」，市長侯友宜表揚三十九位特殊優良教師、廿一隊教學卓越團隊及七位校長領導卓越獎得主。在特殊優良教師中，有六位榮獲教育界最高榮譽的「師鐸獎」，分別是海山國小校長林瑞昌、昌福國小教師呂聰賢、林口國中教師李政憲、三峽區插角國小附設幼兒園主任邱琍貞、金龍國小主任楊小梅和新莊國中教師曾麗娜。

6位師鐸獎得主獲表揚

教育局昨天邀請邱琍貞、曾麗娜、呂聰賢分享心得。邱琍貞投入幼教廿年，她不捨弱勢家庭的幼童返家後沒人照顧，經常帶回家和兩個女兒一起讀書、吃飯和遊戲，她將孩子視如己出般的關心疼愛。

邱琍貞分享教學心得

教育局昨天安排「神秘嘉賓」、已就讀小學的「阿盛」到場，。她表示，「阿盛」剛到班上時不會說話也聽不懂國語，她直覺有異，但「阿盛」的祖父母也無能為力，她趕緊帶孩子就醫，診斷是中度智能障礙，她連續三年每週帶下山接受早療，「阿盛」如今可表達口語，寫字也漂亮。

獲助接受早療 阿盛感謝

曾麗娜活潑的英語教學受學生歡迎，不限於課本內容，手寫海報、廣播和西洋歌曲都教材。呂聰賢投入資訊教育廿四年，寫了一一五本電腦教科書，在YouTube免費分享電腦教學影片，有四百萬人次點閱。

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