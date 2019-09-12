高鐵延屏東案 高雄鳳山人爭取雙鐵共構

2019-09-12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕行政院宣布高鐵延伸屏東政策利多，高市人口數最多的鳳山地方爭取高鐵與鳳山火車站（見左圖，記者陳文嬋攝）雙鐵共構，以現有的鐵路地下化隧道擴建延伸至屏東，有助提升高鐵運量，帶動兩地觀光發展。

人口數最多 有助提升高鐵運量

行政院長蘇貞昌拍板定案高鐵延伸屏東，將由交通部評估四條路線方案，鳳山地方爭取高雄方案，北門里長謝秀霞支持中央政策，希望藉由鐵路地下化路線延伸至屏東，解決地方交通瓶頸、出土段噪音等問題，促進地方繁榮發展，打造高屏生活圈。

國民黨議員劉德林為地方爭取雙鐵共構，符合高鐵運量效益，又兼顧地方發展；曹公里長翁國忠認為地方重大建設，不分藍綠應全力支持，投資報酬率以高雄更勝左營方案，未來希望納入捷運黃線，讓鳳山火車站成為三鐵共構。

藍綠民代均支持 符合運量效益

鳳山區立委許智傑表示，以人口數與高鐵運量為考量，鳳山與三民區兩地人口數合計大約七十萬人，有助穩定高鐵運量，可發揮最大效益，也是最佳選擇，已向中央表達爭取高雄方案，希望高鐵行經鳳山到屏東。

李昆澤：尊重專業評估 也應兼顧民意

三民區立委李昆澤表示，高雄方案所需經費一千二百億元，工期長達十二年，提醒交通黑暗期、商圈發展，只要對高雄有幫助，共同討論、嚴肅評估，尊重中央專業評估，但應兼顧地方民意；鳥松區議員邱俊憲指出，尊重中央專業評估，希望蒐集更多沿線居民意見，確保民眾對交通運輸需求、國家交通建設永續經營，取得民意最大的平衡。

鐵道局指出，高雄火車站已預留高鐵車站空間，但因雙鐵軌道寬度不同，高雄方案可在現有台鐵地下化路線旁，增設高鐵地下隧道，屏東段採地面通行，整體工程仍待進一步評估。

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