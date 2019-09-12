竹市新總圖 拚2022年完工

2019-09-12

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府投入八點五億元興建圖書館新總館，經設計評選，確定由台日團隊合作出線！由台灣郭旭原聯合建築師事務所和日本平田晃久建築設計事務所合作，將打造引入風與光影的「知識峽谷」新總圖，並採自然光、環境節能的美感設計，期許加快設計進度，力拚二○二二年底完成。

設計評選由台日團隊合作出線

文化局表示，評選出線的郭旭原與平田晃久建築師以「知識峽谷」為設計概念，將用兩道書架牆形塑出峽谷，兩片牆面有寬敞通道，會導入城市綠帶和圖書館；呼應新竹「風城」氣候特色，強調風可以在知識峽谷內流動，室內則通風具穿透力，上方天窗則有自然光流入，可環保節能。

而圖書館內部空間會進行系統化的相互連結，會有圖書閱讀、特色典藏、視聽服務、親子共學和藝文展覽等功能，滿足各年齡層的使用需求，多樣化與複合性的活動空間設計，將營造融合又悠閒的閱讀環境。

因圖書館新總館採原地拆除重建方式，原演藝廳戶外停車場，文化局和交通處已爭取到交通部前瞻計畫補助，會與總圖書館共構，闢建地下兩層立體停車場，原停車空間則做為總圖的戶外廣場，成為市民休閒交流空間。

打造引入風與光影的知識峽谷

市長林智堅說，蓋建圖書館新總館，是他對市民的承諾，為了總圖重建，市府團隊已到美國、荷蘭和高雄等地參觀，並考察空間規劃、融入科技管理系統；期許新總館成為孩子閱讀、大人陪伴、年輕人願意親近、長輩喜愛駐足的城市知識新地標。

文化局說，郭旭原建築師是國內知名建築師，曾獲遠東建築獎、JCD 日本商業空間大賞、國家金點設計獎、中華民國傑出建築師獎、國家建築金質獎、台灣建築獎等獎項。日本平田晃久則被譽為「自然派建築師」的日本當代建築師，師承伊東豐雄，曾參與台中歌劇院設計團隊，是日本最有能量的新銳建築師。

文化局表示，新總館闢建期間，文化局會移到中央路原都發大樓辦公，並在龍山市場大樓及動物園設置圖書館，龍山市場大樓規劃為圖書館、自修室及研習教室；原動物園遊客中心地下一樓則規劃為兒童圖書館。

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