「大埔美」拉天然氣管 中斷施工3次惹怨

2019-09-10

〔記者王善嬿／大林報導〕嘉縣府開發大埔美精密機械園區，委託台灣中油公司施作「新設六吋天然氣管線」工程，而去年十月開工後，歷經三次停工，上月十二日剛復工，鄉親昨天陳情表示，施工斷斷續續，造成沿線交通不便及噪音干擾，且挖管導致路面凹凸不平（見右圖，記者王善嬿攝），要求整治大排、重鋪柏油路面及協助普設民生用天然氣等回饋方案。

縣府經發處長江振瑋回應，基礎建設會申請前瞻基礎建設計畫經費改善，並請廠商預留管線節點，供日後裝設天然瓦斯管線用。

縣府經發處開發科長劉錦隆表示，這項工程去年十月一日開工、同月十日停工，十二月五日復工、同月廿五日停工，今年元月三日再次復工、元月十一日第三次停工，上月十二日復工，目前完成約二‧七公里，尚有六‧七公里未施作，預計十月廿五日完工。

居民陳情 要求重鋪道路

大林鎮長簡志偉昨與縣府官員、中油代表到三和國小現勘，簡遞交鄉親陳情書給官員，希望縣府藉這次埋設工業天然氣管線機會，協助民眾普及使用天然瓦斯。

江振瑋說，挖設六吋天然氣管線是做為大埔美園區廠商工業使用，無法做為民生天然氣使用，但管線都留有節點，民眾日後可透過民間天然瓦斯公司裝設管線使用。

大林鎮內林里長簡和仁表示，工程斷斷續續進行，挖管導致路面凹凸不平，施作時噪音擾民，曾在說明會時提出中油要重鋪里內道路，並希望設置天然瓦斯管線；湖北里長劉章、三和里長簡春山訴求，希望縣府整治排水溝、解決當地淹水災情及重設側溝。

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