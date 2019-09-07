頭痛是腦瘤訊號？ 記錄症狀助醫診斷

2019-09-07

文／吳致螢

「醫師啊，我的頭好痛，是不是長腦瘤了？」每當遇到頭痛的患者常擔心症狀為腦瘤所致，期待醫師能提供標準答案。但頭痛的原因百百種，若患者在門診無法提供足夠頭痛相關資訊，醫師很難立即以單一症狀及影像檢查工具確診，建議患者平時應觀察記錄頭痛的發作頻率，才能協助醫師對症下藥。

談到腦瘤確實令人聞之色變，頭痛也的確可能是腦瘤的症狀之一，根據醫學統計，以頭痛為初期表現的腦瘤，約佔20%，隨著腦瘤的滋養茁壯，頭痛比例會逐漸攀升至約6成。換句話說，早期腦瘤大部分並不會造成頭痛，且頭痛與否與腫瘤大小的相關性低，反倒是與腫瘤生長位置的關聯性較高。

早期腦瘤頭痛表現 僅20%

腦部對疼痛敏感的區域，主要是以包覆在腦外面的腦膜、腦部發出的顱神經、部分腦血管、骨膜及頭皮下方的軟組織為主。腦實質對痛刺激並不敏感，因此，若腦瘤沒有侵犯、接觸或壓迫到上述對疼痛敏感的構造，而是深埋在腦內，則患者應該不會有頭痛的感覺。

但若一個埋在腦內、壓迫腦組織的腫瘤，如果不會痛，要如何察覺？此時，必須要有腦部不正常運作的相關症狀，才可能是腦部的問題，如短期內意識明顯改變、單側肢體逐漸無力、單側身體及肢體感麻木、新出現的癲癇、行走不穩且偏向單側等，上述症狀顯而易見，若伴隨頭痛一起出現，則必須慎重看待。

單側麻木感伴頭痛 速就醫

因大部分的頭痛屬於良性，即原發性頭痛，通常並非腦部構造問題造成，而是功能上出現問題，無法以醫學常使用的影像檢查工具加以確定或排除。此類頭痛即便頭痛欲裂，雖然會干擾日常生活，卻不會造成任何生命危險。

至於原發性頭痛包括緊張型頭痛、偏頭痛和叢發型頭痛，究竟是何種原發性頭痛造成，取決於病人是否提供醫師充足且詳細的頭痛症狀描述，再加上發作頻率、持續時間的觀察記錄，頭痛專家才有機會提供可靠的頭痛診斷。

常見的良性頭痛並不等於長腦瘤，若患者平時沒有用心感受頭痛並記錄，則醫師難以根據有限的資訊做出正確判斷。

（作者為亞洲大學附屬醫院神經內科主治醫師）

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