布袋商港北堤 10月起開放收費釣魚

2019-09-05

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕原未開放垂釣的嘉縣布袋商港，臺灣港務公司預定十月起開放北堤釣魚權，採委外管理收費方式，每天早上五點至晚上九點開放，每天收一百元，釣客必須穿著救生衣、止滑鞋，且需年滿十八歲，並由管理單位代辦保險。

每天5點至21點開放

立委蔡易餘協調港務公司開放布袋商港釣魚，臺灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處處長謝診安表示，「布袋港北防波堤內堤以外西側六百六十公尺區域開放民眾垂釣委託管理公開甄選案」，昨經評選委託嘉義縣布袋釣魚協會管理垂釣事宜，港務公司負責設置管理室、廁所、停車場、救生圈、安全環扣與AED等。

布袋釣魚協會常務理事賴偉文指出，管理處原訂開放時間為週一至週四每天上午五點至半夜十二點，週五早上五點至週日晚上十二點，考量管理人力，初期採開放早上五點至晚上九點，再視實際需求決定是否延長。

台南鄭姓釣客說，布袋、東石一帶免費海釣點多，光商港周邊就有南堤、廢鹽田與第三漁港等，商港北堤採收費管理，可能會有釣客不想花錢而轉移陣地。

黃姓釣友強調，北堤是嘉義縣最凸出台灣海峽之處，外海風浪大時，魚群入港避風，此處占有地利之便，且釣場有許多蚵棚，吸引石斑、黑格、鱸魚等高經濟魚種，只要傳出魚群大咬，釣客仍願意花錢釣魚，且設有廁所，十分方便。

違規釣魚 最高罰3千

賴偉文指出，收費可能影響釣客意願，但安全舒適釣魚是未來趨勢，北堤釣點具天時地利優勢，如冬季白帶魚大咬時，一天可收入數千元至上萬元；謝診安說，若釣客在商港內非開放地區釣魚，將加強取締，依商港法第卅六條規定辦理，違者可處六百元以上三千元以下罰鍰，並得沒入釣具。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法