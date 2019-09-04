壓力大 粉領族變禿頭 中藥＋按摩 冒出毛髮

2019-09-04

記者蔡淑媛／台中報導

一名33歲的粉領族工作壓力大、失眠，一年多前開始掉髮，掉到頭頂光禿禿，連眉毛都掉光，先去看西醫查不出原因，治療也無效，轉診看中醫。中醫師認為是肝血不足，接受補血、養血中藥治療和穴道按摩，現在4個多月開始冒出毛髮。

中山醫學大學附設醫院中西整合醫療科主任林榮志指出，中醫認為「髮為血之餘」，也就是「頭髮是血液的表現」。當氣血不足時易掉髮；當肝血不足時，容易造成眼乾、皮膚乾燥、指甲裂紋，以及掉頭髮，正常人掉髮每日約100根，如果持續掉髮超過100根，就有問題了。

林榮志表示，這名粉領族並沒有荷爾蒙異常或重金屬中毒的問題，曾接受皮膚科治療，仍持續落髮，但毛囊還在，被轉診到中醫科就醫時，雙脈弦（即氣虛）、皮膚乾、身材瘦、膚色也暗沉，診斷為氣虛、血虛、肝血虧止、肝血不足，導致毛髮缺乏足夠養分，造成落髮。

按摩穴道 促進頭皮血液循環

林榮志開立當歸、何首烏、東阿阿膠等中藥補血、養血，以及丹參、香附活血，加上葛根湯引藥給她服用，並建議她在百會穴（兩耳耳尖，直上頭頂的中間點）、率谷穴（耳尖直上兩根手指處）、關元穴（肚臍下3寸、約4指幅寬處）做穴道按壓（想到就按，每次按壓15到30下），以促進頭皮血液循環，刺激頭髮生長；4個多月後，光禿禿的頭頂和眉毛開始冒出毛髮。

掉髮原因有化療、壓力大，刺激飲食、營養不良、荷爾蒙異常或使用含矽靈的洗髮精，而且夏天頭皮易出油，掉髮量會增多，頭皮乾燥的人在秋天也易掉髮，出現這些狀況，都要儘早處理。特別是頭皮常覺得癢時，顯示頭皮發炎，也是容易掉髮的警訊。

林榮志提醒，少吃烤炸辣、高油脂食物、冰品、酒精、咖啡等刺激性飲食，尤其冰品「寒濕凝滯」，會出現怕冷、手腳冰冷、末梢循環不良。另外頭髮要吹乾，避免毛囊感染，進而影響頭皮與頭髮的健康，如果發現洗完頭髮後，排水孔的掉髮比往常多，或覺得頭皮光亮，建議就醫。

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