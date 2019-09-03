狼瘡性落髮 中醫調理重現烏黑秀髮

2019-09-03

文／周瑋玲

40多歲的A小姐，罹患圓盤性紅斑性狼瘡多年，梳頭時，頭髮成束成束廣泛性掉落，原本一頭烏黑茂密漸漸轉變成白色稀疏的髮量，雖至皮膚科門診求診，但仍未改善。髮量漸稀讓她原本白皙透亮的臉龐蓋上一層蒼白面紗，心情及工作壓力極大，因緣際會至中醫門診求診。

經由中醫四診「望、聞、問、切」，收集資訊後診斷，發現A小姐長年作息日夜顛倒，且有狼瘡病史，長期服用免疫抑制劑及抗發炎藥物，高壓快速的生活步調讓其肝氣鬱滯，肝陰、肝血不足，血不回肝，無法由陽入陰，因而反覆失眠，睡眠品質差，口乾舌燥；免疫抑制劑及抗發炎藥物使用在脈診上觀察到血分鬱熱無法透發，伏熱蘊藏讓津液虧損無以濡養經絡，還伴隨出現眼睛乾澀、筋骨關節痠痛等症狀。

中醫認為「肝藏血」，髮為血之餘，肝血不足則無以供養頭髮新生。根據A小姐脈證，開立養血柔肝、清熱涼血之藥物給予服用。

經內服藥及數次針灸治療，主要取疏肝理氣、活血通絡及安神定志之穴位幫助情緒平穩，血可回肝，氣機往下帶入腎，回歸先天元氣，並於頭皮局部針刺，加強頭皮氣血流通，頭為諸陽之會，陽氣上行頭部後，漸漸長出烏黑亮麗的秀髮，受損之毛囊也慢慢活化恢復。

近日A小姐回診都笑嘻嘻說：「醫師，我最近人緣變好了，同事們看到我頭髮長黑回來，都很替我開心。」

一開始A小姐來治療非落髮問題，但因整體收集其相關症狀及資訊，結合體質做一整合性判斷，給予相對應的治療策略，也給了她意外的驚喜。

（作者為基隆長庚醫院中醫科主治醫師）

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