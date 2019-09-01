桃園龜山區金山海砂屋都更 9.11公聽會

2019-09-01

〔記者謝武雄／桃園報導〕龜山區金山社區早就被市府公告為海砂屋，八月十九日下午兩點多，其中一戶民宅四樓地板突然坍塌、險釀人命，也引發市府高度關注，住宅發展處主動介入，並於八月廿七日公告都市更新事業計畫書，計畫書、圖於住宅發展處、區公所及里辦公處公展卅天，將於九月十一日在龜山區公所舉辦公聽會，預估最快一年內可進入重建程序。

八成住戶同意重建 最快一年內啟動

住宅發展處長莊敬權表示，事業計畫書公展期間會進行公聽會，公聽會紀錄將送都更審議委員會討論，如無異議將公告實施，隨後由住戶所組成的都市更新會將「權利變換計畫書」送市府審查，並比照「事業計畫書」都審流程，從公展、公聽會、都更審議、公告實施；「權利變換計畫書」通過後則進入實施施工階段。

莊敬權表示，金山社區共有四棟、卅五戶，目前有廿八戶同意重建、同意比率高達八成，未來若都市更新會達成重建的結論，住宅處會善盡溝通職責，和兩成反對的住戶溝通，希望能在和諧情況下拆屋重建，此外，金山社區目前處於極度危險狀況，如果住戶想要先行遷離，市府會協助包租代管方式租屋，另提供技師免費入屋進行臨時支撐。

龜山區金山社區及光峰社區因為海砂屋的原因，分別在去年六月及今年四月，鑑定屬於「長期拆除重建方案」，在金山社區發生樓地板突然坍塌事件後，地方稅務局也主動核定減免兩社區共一一○戶房屋稅、約四十八萬元，並將退稅款匯入帳戶內。

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