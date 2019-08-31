《桃園》捷運綠線延伸中壢 可行性研究交部通過

2019-08-31

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫」可行性研究，昨天獲交通部審查通過，後續將送請行政院核定；市府捷運工程局局長陳文德表示，這是捷運綠線延伸中壢線的「重要里程碑」，將持續辦理綜合規劃、環境影響評估等作業，預計二○二一年完成綜合規劃作業核定，並儘速發包、動工，力拚二○二九年完工。

送請行政院核定 力拚2029年完工

捷工局指出，綠線延伸中壢線是由八德區綠線G01站起，往西沿「建德路至崁頂路」新闢道路，採高架型式至霄裡坡轉為地下型式接中壢區中山東路，續行中山東路、環中東路、龍岡路及健行路銜接機場捷運線，全長約七．二公里，共設置五站。

總經費328億 全長約7.2公里設5站

捷工局指出，綠線延伸中壢線計畫總經費約三二八．○四億元，其中，中央補助一二二．一一億元，桃園市政府負擔二○五．九三億元，包含自償性經費八十八．七五億元，自償率廿六．八七％，計畫經費逐年列入前瞻基礎建設預算。

陳文德表示，此計畫起源於二○○八年桃園整體路網規劃成果，原本中壢與八德間的軌道規劃欲採機捷延伸至八德方式，但因二○一○年行政院經濟建設委員會的會議決議，機捷只延伸至A23中壢站，不再繼續延伸，加上考量機捷延伸計畫機電系統招標不順利，所以二○一四年桃園縣政府決定辦理綠線延伸中壢可行性研究。

串連機捷、綠線 打造環狀捷運路網

陳文德表示，交通部於去年十二月五日審查時，考量延伸線原規劃的GE07站，受限穿越新街溪地形影響，且轉乘機捷A23中壢站需步行一二○公尺等因素，建議直接與機捷延伸線銜接轉乘，修正後再報交通部續審，終獲交通部審查通過，未來A23站不再是機捷的端點站，可透過綠線延伸中壢線串連綠線，於八德、中壢間提供便捷的軌道運輸服務，也形成桃園區內的環狀捷運路網。

陳文德表示，延伸線的設計規劃採用與綠線相同的中運量系統及機電系統，全線無縫接軌，未來綠線及延伸線每日可營運服務約廿八萬七千八百名旅客，後續將持續辦理綜合規劃、環境影響評估等作業，預計兩年完成綜合規劃核定，計畫核定後八年完工通車。

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