7.1億改建 民雄陸橋9月下旬通車

2019-08-30

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕跨越台鐵縱貫線的民雄陸橋拓寬改建，總工程費七‧一億元，原預計今年三月底完工，因一例一休工時調整及台鐵民雄段是否高架等因素影響，延宕半年，造成用路人不便，嘖有怨言，營建署南區工程處主任黃承傑昨天表示，陸橋將趕在九月下旬完工通車。

一例一休及鐵路高架討論 延宕半年

民雄陸橋建於一九八六年，因路幅與車道數已不足以應付激增的車流量，經地方多年爭取，於二○一六年九月動工改建，為減輕交通衝擊，採取「半半施工」（一半橋面拆除施工，一半維持通行），橋面寬度從十五公尺增至四十公尺，為雙向各二快車道、一慢車道。

何姓鄉親指出，民雄陸橋原本應該在今年清明節前全線通車，工程卻延宕，端午節過了，中秋節也趕不上，一拖就半年，行車非常不方便。

黃承傑回應，民雄陸橋施工後，因勞基法修正為一例一休，承包商為符合工時新規定，重新計算工期申請展延獲准。

黃承傑表示，接著又因鐵路高架化延伸到民雄段議題，民雄陸橋是否應續建的討論耽誤一些時間，而原本要在中秋節前通車，又因近月來連日強降雨，影響舖面工程。

近月來連日強降雨 影響舖面工程

黃承傑說，目前橋面只剩外車道舖面工程，兩側引道東臨台一線部分，如天公作美，這兩天就可完成，西接文化路部分預計下週進場施作，依目前進度估計，九月下旬陸橋全線通車不成問題。

至於陸橋兩側平面道路部分，因為台電及各電信公司管線都要地下化，須等管線工程完工，才能進行後續舖面，可能十月才能通車。

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