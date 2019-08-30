昨燒兩家 彰化工廠大火今年已13起

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣今年以來工廠大火不斷，昨天（廿九日）就連燒二家！首先在埔心鄉一間塑膠工廠傳出大火，五八○坪廠房付之一炬，另外在埔鹽鄉也有一家生產組合式鐵架的工廠起火。今年以來彰化縣已發生十三起工廠大火，其中不少是違章的農地工廠，居民希望縣府必須正視違章工廠的消防安全問題。
埔心農地工廠、埔鹽鐵工廠 同日大火
昨天失火的這間工廠位於埔心鄉永坡路，是蓋在農地的違章工廠，專門生產鞋底材料，該工廠領有臨時工廠登記證，內部有消防設施，今年八月五日剛通過消防檢查。
昨天深夜睡在廠房內的負責人被消防警報吵醒，急忙起來滅火，但火勢太大迅速蔓延，消防隊三點十九分獲報趕到現場，整間鐵皮屋已陷入火海，因堆置大批塑膠原料，火勢到清晨五時三十八分才獲得控制，惟工廠外又有一橡膠原料堆置區，撲滅不易，餘火一直到晚間還未完全撲滅。
黑煙竄天際 4鄉鎮空品惡化
整場火災雖未造成人員傷亡，但濃濃的黑煙直竄天際，造成埔心、員林、永靖、溪湖等鄉鎮，一整天空氣品質惡化，居民都不敢外出持續活動。居民表示，這間工廠沒有煙囪，卻經常傳出惡臭，附近居民受不了，向公所檢舉，鄉長張乘瑜多次會同居民到週邊勘查，可惜無法入內取得關鍵證據。
消防局︰比照一般工廠安檢
此外，彰化縣從今年以來已傳出十二起工廠火警，尤其工廠蓋在農業區，引發週邊居民的疑懼。對此，消防局長蕭嘉政表示，違章工廠雖地目違法，但該有的消防安檢一項都不能少，樓地板面積只要超過一百五十平方公尺（約五十坪），就須設置室內消防栓，連帶還須設置消防專用蓄水池、緊急電源等必要設備，設施完成後必須接受檢查，若不合格，消防局會開出勸導單，一再勸導無效就會開罰。
至於燒燬的農地工廠可以重建嗎？縣府建設處表示，農地工廠本屬違法，雖有申請臨時登記，但違法的事實仍在，若要重建，已不符合農地農用原則，因此業者無法再重蓋工廠，若是再重建，將會隨報隨拆。