《桃園》航空城都計 99.3％地主選配地

2019-08-29

〔記者謝武雄／桃園報導〕航空城都市計畫協議價購會議，已於上週五完成最後一場會議，對於民眾表達的各種聲音，市府地政局將於九月十日召開說明會；市長鄭文燦昨天在市政會議指出，經統計，選擇協議價購的民眾只有○．七％，代表高達九十九．三％地主選擇配地，由於航空城計畫面積高達二千五百公頃，難免有價格差異問題，未來的原則是大範圍面積要減少差異，讓差異不要太大。

鄭文燦︰面積2500公頃 難免有價格差異

地政局長陳錫禎表示，航空城都市計畫分為機場園區（蛋黃區）及附近地區一期（蛋白區），屬於兩個區段徵收，即使蛋黃區協議價格較蛋白區低，也不會影響配地。此外，協議價格僅供協議價購參考，未來區段徵收公告時，會依土地徵收補償市價查估辦法規定查估補償價格後，提交地價評議委員會評定，做為地主未來領取抵價地權利價值換算依據。

選擇協議價購 多是既成道路地主

大園區里長聯誼會會長、後厝里長林有財表示，此次協議價購公布價格普遍偏低，尤其是第三跑道範圍、圳頭、後厝、沙崙、竹圍、海口等屬於蛋黃區土地更是低得離譜；以「公告現值」來看，蛋白區協議價格假設是「公告現值」一．七倍，蛋黃區卻只有一．六倍，如此同樣公告現值土地，在蛋黃區、蛋白區配地大不同。

林有財說，經過精算後發現，若以協議價購價格配地，有六成地主配地會減少一成，且協議價購價格普遍偏低，只有既成道路價格高得離譜，據地方了解，選擇協議價購的民眾很多是既成道路地主，少部分是土地較零星的地主。

鄭文燦表示，航空城計畫特農區抵價地分配比率為四十六％，一般農地為四十一％，市府會落實「先建後遷、就近安置」原則，協助居民在新地點重建家園及社區。

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