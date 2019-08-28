《桃園》污水下水道普及率 5年內達6成

2019-08-28

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市升格後，污水下水道接管率由五％提升至廿％，雨水下水道實施率則從五十六％提升至七十四．七％；為此，市府水務局昨舉行「下水道工程實務研討會」，並於市府廣場舉行「下水道設備展」。市長鄭文燦致詞表示，無論是污水、雨水下水道，桃園成長率都是六都第一，污水下水道也將於五年內達到六十％普及率，雨水下水道預計至二○二三年底可望突破八十％。

雨水下水道鋪設 2023年底破8成

鄭文燦表示，歐美先進國家早在一百多年前就建置污水下水道系統，雖台灣起步較晚，現正急起直追。桃園升格前規劃八處污水下水道，升格後增至十二處，總經費一千三百億元，規模最大為北區污水系統，水資源回收中心一期建設於二○一六年完工，現正辦理二期擴廠。

鄭文燦指出，升格後，市府於龍潭大池、南崁溪、富林溪、大漢溪及黃墘溪等，共推動九處礫間淨化系統、三處人工濕地，每日可處理河川污水十二．七五噸；污水處理廠也從嫌惡設施轉型為環教場所，邀請親子參訪及夏令營活動，今年已安排十場次、八百人參與。

鼓勵社區接管 三免費一補助

為鼓勵社區配合下水道接管，市府提供「三免費一補助」政策，包含免費用戶接管、免費界址釐清、免費後巷改造、補助集合式住宅改管，有助於美化後巷、提升社區環境品質；此外，市府引進IoT物聯網技術，協助即時監測市區污水及雨水下水道系統，加快市府團隊因應道路淹水問題的決策速度。

鄭文燦參觀各設備展攤位時，對於各種工程技術、設備如下水道潛盾機等，都讚不絕口；也提到下水道工程人員非常辛苦，經常要扮演「忍者龜」深入地底施工，協助打造完善的下水道系統，未來有機會將尋覓合適示範點，邀請民代及市民一同體驗。

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