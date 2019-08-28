《桃園》埔心溪整治 主流河段目標百年防洪頻率

2019-08-28

〔記者謝武雄／大園報導〕桃園國際機場於二○一六年六月二日大淹水，導致機場癱瘓十幾個小時，埔心溪防洪工程也引發各界矚目，為此，市府決定提高主流河段防洪頻率至一百年、支流河段防洪頻率至廿五年計畫標準，市長鄭文燦昨天出席「埔心溪幹線呂厝橋至攔河堰左岸護岸新建應急工程」竣工典禮時表示，未來會以「先防災，再親水」的原則進行全流域治理。

全流域治理 鄭文燦︰先防災再親水

鄭文燦表示，該工程經費為三七二九萬元，除了拓寬水道五公尺外，另針對左右兩側護岸、長達六八四公尺河段拓寬、加高，可有效改善埔心溪淹水問題；他也提到，埔心溪排水流經大園、蘆竹、中壢、桃園與八德等五個行政區，全長十二．二五六公里，是桃園市境內重要的灌溉引用水源，但因小支線多、河道彎曲窄小，市府自二○一五年起推動全流域治理，主流河段防洪頻率將提高至一百年計畫、支流河段則是廿五年。

鄭文燦表示，埔心溪全流域治理包含截流、滯洪、疏濬、拓深、加高堤岸、改建橋梁、銜接堤防道路、改善周圍交通等工程；有關機場段部分，原埔心溪濬深及提高防洪頻率至一百年計畫，改由機場公司負責，市府則負責處理機場下游的濬深及提高防洪頻率計畫，目前施工中，預計二○二一年六月完工。

估計至少可承受70毫米時雨量

水務局長劉振宇表示，依照台北市百年防洪頻率計算，時雨量只要在七十七．八毫米以下都不會淹水，這是屬於管涵的「內水」，但埔心溪是「外水」，理論來講承受的時雨量會更大，因此這樣的設計，保守估計至少可承受七十毫米時雨量。

劉振宇補充說，市府持續推動埔心溪流域改善計畫，二○一四年前已完成十四件復建工程，二○一五年至二○一七年完成六件治理工程，工程經費約一．○三億元，去年初至今年八月完成四件治理工程、兩件應急工程、一件橋梁工程，總經費三．七六億元。

劉振宇表示，水務局另爭取前瞻基礎建設計畫經費四．五六億元，辦理「埔心溪幹線大新三號橋至新莊一號橋排水路拓寬工程」、「埔心溪下中福支線護岸治理工程」、「埔心溪斷面十二至斷面六十四護岸改善工程」等三件工程，並在埔心溪桃園、中壢交界處進行 「魚管處分線滯洪池工程」，除改善河道四五○公尺外，也設置面積達二．一二公頃的滯洪池，總經費七．○六億元（含用地費），預計今年完成發包。

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