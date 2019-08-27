布袋、澎湖藍色公路 拚突破60萬旅次

2019-08-27

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉縣布袋商港與澎湖間的海上藍色公路，經統計，今年至八月廿五日止，乘客數達五十一萬兩千餘人次，較去年一整年四十一萬七千餘人次，還多出近十萬人次；九月中秋三天連假及十月國慶四天連假，都呈現「一位難求」盛況，如天候狀況良好，估計至今年十月中旬船班停航，可望突破六十萬人次大關。

今年至今41.7萬人次 中秋一位難求

布澎藍色公路開航期間每年約從三月底到國慶假期，一般來說，九月中開始就因風浪大，平常日一天大概只有二至四班船，國慶若有連假才會撐到此時，否則十月初船班就停航。

台灣港務公司高雄分公司布袋管理處長謝診安指出，布袋澎湖藍色公路是台灣本島與澎湖最近的航線，單趟只要七十至九十分鐘，比台中港少一個多鐘頭，更比高雄港節省三個鐘頭，布澎藍色公路成了搭船遊澎湖熱門航線。

來自苗栗的陳姓遊客說，到台中港搭船車程只要半個多鐘頭，但考量暈船因素，情願多花一個多鐘頭到布袋搭船，且苗栗經布袋到澎湖，跟苗栗經台中到澎湖陸上加海上行程時間差不多，重點是不用在船上多折騰一個鐘頭。

布袋鎮長陳鳳梅表示，近幾年澎湖夏季旅遊暢旺，布澎航線跟著炙手可熱，布袋商港客輪從昔日的五艘逐步成長至今年的十艘（包括生力軍「雲豹」與「藍鵲」），常態營運有八艘，滿載一趟合計達三千八百人次，公所全力營造旅遊環境，讓過境旅客在布袋多待些時間，提振觀光。

據統計，今年布澎藍色公路旅遊季三月底啟動後，捷報頻傳，五至七月都破十萬人次，六月更創下十四萬餘人次的歷年來單月最高紀錄，較去年同期成長八成四；端午連假期間，六月九日創下歷年來單日進港最高紀錄九千兩百七十八人次，六月七日更寫下歷年來單日最高出港紀錄八千八百四十人次。

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