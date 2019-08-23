台南市捷運紅線可行性研究 28日再開標

2019-08-23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市捷運第一期藍線延伸線及紅線的可行性研究案招標，六月下旬第一次招標就流標，已進行第二次公告招標，將於八月廿八日開標，外界關注。

綠線路線5替代方案 將辦說明會

台南啟動捷運規劃，八月廿六日在成功大學管理學院國際會議廳舉辦論壇之外，穿過舊城區的綠線路線最受爭議，南市捷運工程處研擬五個替代方案，也排定九月二日至六日舉辦四場說明會，希望能夠爭取最大民意支持。

不過，南市捷運第一期藍線延伸線及紅線可行性研究案，經費各一千二百萬元，第一次招標卻「卡住」。南市捷運工程處說，流標原因主要是國內有不少軌道建設進行，顧問公司實在忙不過來，加上工作內容還要提行銷策略，業者投標興趣不高，已積極邀請各家顧問公司參與投標，希望屆時順利標出去。

至於經過舊城區的綠線，原規劃路線經過西門路、成功路，引發沿線店家居民反對，還有人擔心破壞古蹟區天際線，南市捷運工程處提出替選方案，啟動分區說明會，成功大學及台南應用科技大學也舉辦「台南先進大眾運輸系統發展前景論壇」，邀請產、官、學界共同為台南捷運願景把脈。

盼透過說明會 取得共識支持

南市捷運工程處代理處長秦繼孔強調，一條捷運須歷經可行性研究、綜合規劃、基本設計、細部設計，到發包施工，平均每條線完工營運至少都要十年，目前綠線還在可行性研究階段，尚未定案，希望透過說明會向民眾說明原路線及五個替代路線方案，盼能取得共識獲民眾支持，儘速完成可行性研究法定程序，進入綜合規劃再決定路線。

綠線說明會，分別在九月二日東區區公所、三日北區大豐里活動中心、五日中西區南美里活動中心、六日安平區華平里活動中心。

交通局：26日捷運論壇歡迎參加

南市交通局表示，廿六日的捷運論壇針對軌道系統、財務永續、景觀衝擊影響和設計、長期都市計畫與軌道運輸系統結合，以及民眾最關切的軌道系統型式選擇和路線初步規劃等議題，進行專題演講及討論，並且開放民眾報名參加，透過充分討論及經驗分享，做為後續推動捷運的施政方針參考。

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