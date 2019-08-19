嘉義製材工場地下動力遺構泡水 遊客傻眼

2019-08-19

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市昔日木業繁盛，林務局嘉義林區管理處於二○一六年整修阿里山林業村嘉義製材所製材工場（嘉市文化中心後方），意外發掘製材工場的地下動力遺構基座，見證製材工場在日治時期號稱「東洋第一大廠」美名，不過連日豪大雨，讓製材工場成了另類受災戶，深約二公尺的地下遺構，積水最深時約三分之二全泡在水裡，抽水機抽水的景況，讓遊客看傻眼。

動用抽水機排除積水 已抽乾

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱表示，製材工場是嘉義市定歷史建築，因附近區域地下水位較高，及周邊杉池（原有儲木池）已填平，逢雨勢大時，即造成地勢低的製材工場內部積水，已動用抽水機排除積水，因涉及全區排水問題，將請專家提供意見改善。

嘉義製材所源於日治時期貯木場與嘉義製材工場在一九一四年落成，製材工場在一九四一年中埔大地震震毀，隔年建造現在留存的第二代製材工場，出土的地下動力遺構，包含運送、製材、磨具及木屑集中區；經調查研究，全盛時期有卅台電動機，林業自動化生產及透過鐵路、海運銷售規模，在日治時期為東洋第一。

目前嘉義製材所園區委託阿里山世界遺產協會管理及提供駐點解說服務，製材工場自六月底起，平日提供團體預約導覽，週六日上下午各有一梯次導覽，昨天遊客參觀時，見到深埋逾半世紀的工場地下遺構，好不容易出土，如今竟然泡在水中，當場看傻眼，直呼「那ㄟ安捏？」

易腐蝕生鏽 製材鐵件不能長期泡水

阿里山世界遺產協會理事長郭盈良說，遺構出土以來，逢大雨即出現工場滲水，以往水位約十至廿公分高，這次積水最嚴重，遺構基座雖屬混凝土，但製材鐵件不能長期泡水、易腐蝕生鏽，上週五啟動抽水後，昨天積水已抽乾，會隨時注意天候狀況，遇積水立即啟動抽水作業。

周恆凱說，阿里山林業村計畫（包含森林之歌、玉山二村、嘉義製材所等）原擬引進民間投資，但去年至今年二月經三次公告招商均無廠商遞件，正進行阿里山林業文化軸帶整體規劃，待確定定位及發展方向後，再修正招標文件，明年重新公告招商。

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