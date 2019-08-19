桃園義民祭賽神豬 中壢客運老董不缺席

2019-08-19

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆七月是客家族群舉辦「義民祭」的重要時節，明天（農曆廿日）各地義民祭的一大亮點就是神豬競賽，因環保意識抬頭，加上飼養神豬空間受限，近十年殺豬公請客已慢慢式微。平鎮褒忠祠今年輪值里共有四頭神豬，其中，中壢客運公司董事長也是平鎮褒忠祠主任委員范振修敬獻神豬重達一七九○台斤獲得特等獎，大有看頭；而鄰近的中壢仁海宮今年只剩一頭重量不到一千台斤的神豬。

七十二歲的范振修現為中壢客運公司和關係企業通德貨運、嘉德晶光電公司董事長，世居中壢，他表示，家族從阿公時代就參與賽神豬，賞豬獻祭是傳承百年的宗教盛事，不能在他這一代輕易中斷，因此，近三、四十年來，舉凡老家、公司等處排到各廟宇中元普度輪值里，他都會提早請農戶代養神豬，飼養期要二年，每頭費用約一百萬元，於義民祭登場時誠心敬獻。

范振修說，近十幾年來，南桃園地區以往賽神豬、殺豬公、家家戶戶擺流水席請客的盛況已不復見，他因從事運輸業，家族認同敬獻神豬祈求義民爺、好兄弟們讓行車平安，公司業務順遂，且神豬宰殺敬神隔天，也會把較瘦部分製作成便當分送員工呷平安，肥肉就拿來榨豬油。明天下午四點獲特等獎等神豬都會裝扮在亮麗車輛牌樓內，民眾可以前往褒忠祠觀賞大神豬。

義民祭客家大戲 連演3天

「桃園客家義民祭」昨晚於中壢區光明公園，由台灣山歌團演出客家戲劇「義民禮讚─客家歌舞劇」，市長鄭文燦和民眾一起欣賞這齣精緻客家戲，也預告今、明兩天在平鎮褒忠祠，景勝戲劇團將接連演出三齣客家大戲，戲碼為「怕妻皇帝」、「千里尋父」、「斬太保」。

另外，明晚七點舉辦六輪值里交接的「義民交接晚會」，伴隨在地特色展演後，桃園客家義民祭隆重閉幕。

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