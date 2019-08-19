桃園風禾公園禁空拍機 下波禁放風箏

2019-08-19

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕今年春節前開放的風禾公園遊憩區，因有五十公尺長的溜滑梯，深受小朋友喜愛，每逢假日人潮絡繹不絕，但日前有遊客在該處操控空拍機引發糾紛，市府養護工程處為此公告禁飛空拍機。但有家長好奇，不能玩空拍機，那放風箏可不可以？養工處長陳聖義表示，考量遊憩區內人潮眾多，擔心風箏線可能纏到人而發生危險，已檢討風禾公園遊戲區禁放風箏相關規定，最快明天可公告上路。

市府斥資近八千萬元將風禾公園滯洪池改造成滑梯遊樂場（遊憩區），農曆年前的一月底啟用，因現場有七座滑梯，還有觀景台、沙坑、鞦韆及平衡木等多項設施 ，其中有具高廿米、長五十米的滾輪滑梯，更是桃園第一座大型滾輪滑梯，吸引滿滿人潮嘗鮮。

首座公園禁空拍機 可罰600元

日前，藝人竇智孔在公園遊憩區操控空拍機，因飛行高度過低，引來家長關切，擔心竇若操作不當，空拍機恐墜落砸傷小孩，雙方一度爆發口角。事後有遊客將事情經過貼網引起討論，市府為此檢討公園使用空拍機準則，並首開桃園先例，在風禾公園遊憩區貼出「考量孩童安全，請勿於此範圍使用空拍機」的公告。

陳聖義表示，因遊憩區內人潮眾多，且主要考量小朋友安全，因此公告禁飛空拍機。而公告貼出後，民眾跟隨反映是否能放風箏？經過考量，認為小朋友多在遊憩區內跑來跑去，而風箏線搖擺不定，擔心小朋友也有被線纏到的危險，因此最快明天也會依「桃園市公園自治條例」相關規定，於現場公告禁止民眾放風箏，而初期會以勸導為主，若有民眾違規屢勸不聽，將可開罰六百元。

禁放風箏將公告 遊客喊可惜

對於風禾公園接連禁飛空拍機、禁放風箏，曾姓媽媽表示，公園是讓小孩玩樂的地方，空拍機的確有危險性，但風箏應沒太大影響；遠從宜蘭帶小孩前來公園溜滑梯的邱小姐也說，風箏多以很慢速度墜落，傷害力相對小，若不能放風箏會覺得有點可惜。

另外，因有遊客擔心風禾公園的溜滑梯會磨傷屁股，自製紙板防護墊，部分業者嗅到商機，賣起要價百元的防護墊，還有香腸攤進駐大賺觀光財。

防溜滑梯磨屁股 提供免費保護墊

對此，陳聖義表示，市府有準備免費保護墊，只是因最近天候不佳未提供，防護墊採自主管理，會擺在固定位置供民眾自行取用，至於攤販所售的防護墊，陳聖義也提醒民眾，若防護墊材質不佳，會滑得更快更危險，而公園禁止擺攤，將請保全加強取締。

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