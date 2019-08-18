《項圈脫落》林管處長：樂觀看待南安小熊回山林

2019-08-18

〔記者王峻祺／花蓮報導〕野放近四個月的南安小熊「BUNI」，追蹤用項圈疑似在日前脫落並於六月底尋獲，有媒體指出，「花蓮林管處人員持悲觀看法，認為小熊存活率不高。」林務局花蓮林區管理處長楊瑞芬得知後嚴正駁斥，並在接受本報記者採訪時指出「樂觀看待小熊回山林」！副處長王怡靖也澄清，並無「持悲觀看法一事」。

黃美秀：頸圈落在最佳處

野放團隊負責人屏科大副教授黃美秀，昨則在臉書證實項圈脫落，並放上多張團隊直奔海拔二千多公尺高原始林的尋找照片，其中小熊的粉色頸圈就落在密生的芒草叢基部，讓黃美秀稱這是最佳熊窩落角處，讚嘆這熊的「聰明」。

備受關注的熊妹妹「南安小熊」，去年七月在花蓮南安瀑布步道被發現，經台灣黑熊保育協會九個月野訓，四月卅日搭乘黑鷹直升機抵達花蓮山區野放，事隔約二個月，野放團隊發現繫在小熊脖子上的項圈衛星訊號疑似停滯不動。

野放團隊：牠是安全的

楊瑞芬說，野放團隊隨即上山，並依照衛星訊號定位，出動三次後，終於在六月廿九日尋獲項圈，確定自然脫落，因位置在一處隱密的崖峭壁下，且一般人難以到達，團隊均樂觀看待牠是安全的，「應該是躲起來了！」

她指出，研究人員清查所有監視器，並跟著部落族人上山巡護，均未發現小熊身影，加上監視器回收畫面也無異狀，樂觀看待並相信小熊重回山林！林管處絕無「悲觀」認為存活率不高一事。

存活率不高？ 林管處否認

楊瑞芬說，南安小熊野放後，除例行巡護外，也與部落加強主動通報、棲地巡守等任務，透過部落對黑熊的保護，加強不法獸鋏的排除、未申請套索的查緝及加強宣導無痕山林等重要工作，就是極力要保護黑熊及野生動物棲地。

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