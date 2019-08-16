《高雄》日雨量3區破300毫米 近3千人撤離

2019-08-16

〔記者陳文嬋、黃佳琳、葛祐豪、黃旭磊／高雄報導〕高雄山區昨大雷雨不斷，以甲仙區日累積雨量三四五毫米最大，高達六十二條土石流紅、黃色警戒，六龜區大津里驚傳土石流衝入民宅，所幸未造成人員傷亡，市府連夜預防性撤離近三千人。

桃源、那瑪夏今停止上班、上課

因中央氣象局發布豪雨特報，高雄市桃源區、那瑪夏區雨量預估達停班停課標準，有致災之虞，高市府昨晚九點四十五分宣布，八月十六日（星期五）桃源區、那瑪夏區繼續停止上班、上課。

甲仙日累積雨量345毫米最多

高市昨受西南風影響，山區下起大雷雨，截至昨晚十一時，以那瑪夏區時雨量七十四毫米最大；日累積雨量是甲仙區三四五毫米最大，其次那瑪夏區三○八毫米、桃源區三○六．五毫米，共有三區超過三百毫米。

六龜大津里驚傳土石流衝入民宅

六龜區大津里驚傳土石流衝入一戶民宅，幸未造成人員傷亡，區長楊孝治勸離兩人依親，避免置身險境；市府昨近午也緊急宣布那瑪夏、桃源、甲仙、茂林、六龜五區停班停課，並撤離近三千人。

水利局表示，三十七條土石流潛勢溪流達紅色警戒，包括甲仙區小林、關山里，那瑪夏區南沙魯、達卡努瓦、瑪雅里，桃源區拉芙蘭、建山、桃源、高中、梅山里；另二十五條土石流潛勢溪流達黃色警戒，包括茂林區多納里，六龜區寶來、大津、興龍、新發、荖濃、六龜里。

估入夜雨勢變大 山區日雨量恐達350毫米

水情中心預測，入夜後雨勢恐變大，日累積雨量以山區最大，恐達三五○毫米，今日預估總雨量三○○毫米，以凌晨二時至上午八時較大，這波降雨將持續至下週，預測兩天總雨量恐達四○○毫米，市府提醒民眾留意。

昨下午三點半，市長韓國瑜主持災害應變二級開設會議，瞭解桃源區、那瑪夏及六龜等區強降雨災情，聽取區長報告。

5區昨中午起停班停課

高市府並緊急宣布那瑪夏、桃源、甲仙、茂林、六龜等五區，從昨中午起停班停課；台二十九線臨十一便道○Ｋ至十二Ｋ（那瑪夏至甲仙五里埔）監控雨量已達警戒值，公路總局第三區養護工程處決定從昨中午十二點起，實施預警性封閉，但下午雨勢趨緩，原預計今上午七點開放通車，提早於昨下午四點半解除預警性封閉並開放通行。

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