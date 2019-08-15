打疫苗「左流右肺」 防流感也保護肺

2019-08-15

文／余宜叡

60多歲的王女士是糖尿病患，最近控糖穩定後，醫師認為她有糖尿病，屬於肺炎的高風險族群，建議要施打肺炎疫苗，增加免疫力，降低罹患肺炎的風險，但王女士卻質疑問道：「每年我都有施打疫苗，那不就是肺炎疫苗嗎？」

醫籲銀髮族 施打肺炎疫苗

同樣的情形也發生在接受過腎臟移植的50多歲朱女士身上，這次她因感冒到醫院診治，醫師考量她長期服用抗排斥器官用藥，屬於肺炎的高風險族群，強烈建議施打肺炎疫苗。

但朱女士除了和王女士一樣，誤以為「已施打的疫苗就是肺炎疫苗」外，在醫師說明流感疫苗與肺炎疫苗的差異，並指出施打肺炎疫苗的患者屬性後，她還問了「23價是不是比13價好？」「是不是要等到流感季節的時候，才能施打肺炎疫苗？」等問題。

其實國人每年定期施打的是流感疫苗，不是肺炎疫苗，若不是屬於公費族群（至少要60歲以上），肺炎疫苗都要自費施打。

肺炎疫苗有13價和23價兩種可以選擇，若將數字誤以為是疫苗的保護力或疫苗效果的話則是大錯特錯。目前有免疫力記憶效果的是13價，而孩童施打的公費肺炎疫苗正是選用13價。

降低罹肺炎機率 保障健康

肺炎疫苗不一定要等到流感施打時才能施打，醫療院所經常針對銀髮族與高風險族群的健康，推展「左流右肺」的施打活動，防護流感同時也接受肺炎疫苗，讓肺部多一層防護，降低罹患肺炎機率，達到健康雙重保障。

目前，疾管署和家庭醫學會所定義的肺炎高風險族群，包含脾功能缺損或切除、免疫不全（包括愛滋病感染）、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者或器官移植者、慢性疾病（慢性腎病變、慢性心臟病、慢性肺臟病、糖尿病、慢性肝病與肝硬化）、酒癮者、菸癮者等患者皆屬之，建議應施打肺炎疫苗，以防範肺炎及其併發症發生，各項疫苗施打的相關問題，會因風險族群的個別性而異，透過專業的問詢，各醫院所屬之醫療團隊也會給予每個患者正確的疫苗建議。

（作者為彰化基督教醫院家庭醫學科主治醫師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法