《高雄》臨托開新據點 設在三民兒福中心

2019-08-15

〔記者黃旭磊／高雄報導〕嬰幼兒臨時托育需求增加，市區擴大辦理六歲以下臨托服務，三民區兒童福利服務中心一樓臨托室開辦新據點，今天（十五日）起營運並延長服務時間，由專業保母提供假日收托、臨托需求服務，每次申請至少兩小時，方便父母、祖父母等照護者臨時「寄小孩」。

社會局兒童及少年福利科科長何秋菊表示，去年三月在鳳山兒福中心開辦全國首創「定點計時托育服務」，提供超過兩百人次預約托育，包括幼兒腸病毒停課，父母又不能臨時請假，也有媽媽上職訓課，每週定時送小孩托育，供不應求。

市區零至二歲嬰幼兒人數以鳳山最多，其次為三民區，新服務據點設在三民，並增加週日預約時段，由高雄市輔育人員職業工會提供專業服務，讓家長有喘息空間。

社會局長黃淵源表示，臨托約九成服務申請者為父母，其次為祖父母，需求逐漸增加，新據點讓家長在百忙之中迅速找到專業保母，托育人員都有合格登記、並定期接受健康檢查、在職訓練，托育場地也有專人管理維護。

臨托每小時收費每名幼兒一百五十元；專案人員指出，費率依當年度最低基本薪資調整，十五日起接受預約，時間為週二至週六上午八點半至下午五點，週日則採預約制，民眾可至社會局「FUN心育兒資源網」預約申請，或電洽07-3356016。

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