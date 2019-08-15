竹縣國際AI智慧園區 通過環評審議

2019-08-15

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕去年四月獲經濟部工業局核定列入前瞻基礎建設計畫的國際 AI智慧園區，經新竹縣環境影響評估審查委員會審議通過，預計十月底完成園區報編及都市計畫發布實施；縣長楊文科昨天表示，這個園區將是新竹縣科技產業新里程碑。

報編及都計發布 10月底完成

新竹縣政府表示，位於竹北市的新竹縣國際 AI智慧園區，總面積約十二點六一公頃，初步規劃設置八點零六公頃的產業專用區，其中包含興建一棟AI產業願景館，初步的空間規劃有國際會議廳、創新育成中心、新創辦公室及產品展示與體驗場域等，以及配合劃設四點五六公頃公共設施用地。

縣府表示，國際 AI智慧園區用地處分，初步規劃採取設定地上權的「出租」方式辦理，預計引進無煙囪類別的產業，包含節能及綠色能源的研發、設計與後端應用技術服務、軟體設計、資訊服務、智慧應用服務等相關產業。

縣府強調，國際AI智慧園區未來將促進新竹縣、市AI專業技術大專學院、研究單位與業者的產學研合作，設立創新育成中心和培育AI人才，提供營運管理、資金協尋等專業顧問諮詢服務，吸引AI研發領先技術業者進駐，提升產業競爭力及促進產業轉型，提供AI實驗場域，扶持AI自主研發技術，提供新創業者基本設施、設備儀器與支援服務，降低新創業者初期投資成本，並打造友善創業社交環境，激發業者創意潛能。

中央補助7億餘 將分期撥付

縣府表示，國際AI智慧園區配合經濟部工業局前瞻基礎建設計畫時程辦理，經費共九億一千三百九十萬元，工作項目包含調查規劃、環境影響評估、環境監測、工程設計、監造及開發費用。由中央補助七億四千九百三十九萬元，縣府自籌六千四百五十一萬元。工業局依據縣府執行進度撥付款項，目前已撥付六百五十六萬元。

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