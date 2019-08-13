迺中壢夜市 消費滿百抽好禮

2019-08-13

〔記者李容萍／中壢報導〕市府經濟發展局舉辦的「桃園夜市最夏趴」，昨晚起在中壢觀光夜市開場至十八日，首創桃園限定的「快閃夏趴屋」，以清涼果汁的繽紛水果元素，搭配粉嫩的色調及霓虹燈，打造夜市涼夏夜氛圍，於晚間六點半至九點半提供限定打卡景點，也推出「桃沁你心」限量扭蛋互動道具，更推出消費滿百抽好禮，包括五十吋液晶電視等好禮。

桃園夜市最夏趴 第一場至18日

經濟發展局局長郭裕信表示，吃巧、吃涼的、逛逛買買是市民炎夏的小確幸，桃園是國門之都，來桃園「迺夜市」更是觀光客必會朝聖的行程，暑假推出的「桃園夜市最夏趴」，在中壢、桃園觀光夜市各舉辦一場期間限定快閃夏趴屋活動，除了網美最愛的打卡扭蛋活動、消費滿額抽大獎，也強調環保綠生活的主題，要讓逛夜市成為時尚又環保的必去行程。

26日至31日在桃園夜市登場

「桃園夜市最夏趴」第一場次昨天起至十八日在中壢觀光夜市（四七○攤）登場，第二場次廿六日至卅一日在桃園觀光夜市（二二○攤）舉辦，民眾於活動期間消費滿百就能獲得摸彩券，獎項包括五十吋液晶電視、iPad、折疊式腳踏車等好禮，而活動期間到夏趴屋拍出網美照，打卡上傳至「桃園有好市」臉書粉絲專頁活動貼文，還可以參與線上抽獎活動，有機會獲得iPad等獎項，前一百廿名參加者可現場獲得一次扭蛋的機會，有機會獲得五百元夜市消費券或桃園特色限量飲料提袋等好禮。

帶環保餐具或環保袋 加贈摸彩券

郭裕信說，中壢觀光夜市是國人、外國觀光客來到桃園必逛、必嚐的美食天地，為了讓消費者吃得更加安心，在市府的鼓勵下，許多攤商都將碗盤更換成不銹鋼餐具，今年更加強推廣環保綠生活，除了配合「桃園夜市最夏趴」活動期間消費滿百送出一張摸彩券，若民眾自行攜帶環保餐具或環保袋參與活動，可加贈一張摸彩券。十八日中壢觀光夜市牌樓前另舉辦舞台活動，邀請朱家興、陳思瑋、空氣感樂團等藝人表演，當日前五十名到場民眾，還可獲早鳥禮—夏趴包，內有活動專屬杯袋及夜市美食免費兌換券。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法