新北市新住民一站式服務 6項目戶所一次辦好

2019-08-12

〔記者邱書昱／新北報導〕新住民來台人生地不熟，到公部門辦相關業務更是頭痛，新北市政府替新住民打造一站式服務，整合六大局處二十一項業務成為六項目包括社福諮詢、就業諮詢、生育諮詢、語言學習、創業貸款、法律服務，只要到戶政事務所辦理就可協助通報。

整合6局處21項業務 方便辦理

過去新住民要找工作、創業等，必須要東奔西跑到各處的機關，卻往往因語言不通、不熟悉環境等問題十分為難。

新北民政局長柯慶忠表示，新北市的新住民及子女約有十四萬人，居全國之冠，戶政事務所每年開設「新住民生活輔導適應班」，提供生活輔導、子女教養及基本權益等課程，協助新住民適應在台文化與生活。現在推出「新住民一站式服務」透過新北市跨機關通報系統，整合市府各機關服務能量，更能夠完整照顧新住民生活需求。

阮姓新住民：可快速融入在台生活

住在淡水的越南籍新住民阮小姐表示，新住民隻身來到新環境，生活中語言溝通、婚姻生活及家庭教養等問題已經很忙碌，為了適應社會，還得各地奔波詢問健康保健、社會福利、職場就業等資訊，往往身心俱疲。

她說，現在透過戶政所就能接收到新住民家庭服務中心及關懷服務站的個案服務、關懷訪視，以及多重需求的後續轉介服務，終於鬆了一口氣，透過完善的服務快速融入在台新生活。

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