國道一林口交流道 15日起錄影抓違規

2019-08-12

〔記者陳心瑜、何玉華／新北報導〕國道一號林口41A交流道（文化一路和八德路口）是新北市林口區、桃園市龜山區交界，交流道與平面車流交織，常有闖紅燈、紅燈時穿越停止線，以及直行車占用轉彎車道的情況，警方取締困難。新北市議員蔡淑君建議在此路口設置新北市第一台的智慧型攝影機，八月十五日起錄影開單，違規者會被處六百元至五千四百元罰鍰。

首台智慧型攝影機 闖紅燈等違規全都錄

新北市交通警察大隊副大隊長黃建忠說，林口交流道設置的智慧型攝影機，共有四組，攝影機會進行影像分析，能判斷車輛路徑，若車輛未依照標誌標線轉彎或超越停等線等違規情形，就會被拍下取締。

蔡淑君說，文化一路和八德路口車流量大，許多不耐久候的車輛違規，因此運用配合款，建議在41A交流道出口、文化一路林口往龜山方向增設智慧型攝影機。

「路口設置科技執法」告示牌 提醒駕駛

蔡淑君說，警方也協助在國道一號下交流道前、文化一路一段設置「路口設置科技執法」牌面，提醒駕駛守法。

林口交通分隊分隊長楊世彬說，此路口上、下班時間容易壅塞，萬一有車輛不遵守交通規則發生碰撞，交通更是大打結，利用科技執法能突破員警人力取締困境，紓解車流。

新北攔查電動單車違規 7月取締107件

此外，電動自行車騎乘因無年齡限制，加上免考照，成為菜籃族、年輕人和外籍移工最夯的代步工具，但交通違規也屢見不鮮，新北市警察局七月攔查，共取締逆向行駛、載人等違規共一○七件，交通局長鍾鳴時表示，「道路交通管理處罰條例」今年六月增訂電動自行車罰則，超過時速限制廿五公里，最高可罰一千八百元、未戴安全帽罰三百元，改裝提高速限，可處一千八百元至五千四百元，預計年底前會公告實施。

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