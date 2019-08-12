民雄傳12毛孩遭毒殺 警蒐證緝凶

2019-08-12

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣民雄鄉頂崙村日前發生毒狗事件，最少有七隻流浪犬、五隻家犬慘死。警方據報，已調閱監視器畫面緝凶中；村民說，家有養狗的居民，最近遛狗都幫愛犬繫繩，甚至戴上口罩，避免誤舔毒餌。

家畜所請飼主為愛犬繫繩、戴口罩

嘉縣家畜疾病防治所長林珮如表示，接獲通報後，即派員會同派出所員警到場調查，並請警方協助調閱鄰近監視器畫面釐清案情，已全力緝凶依法嚴懲，也請頂崙村長劉育良協助廣播宣導及張貼宣導單，警方更加強巡邏，防杜類似事件發生。

依動物保護法第第廿五條規定，毒殺犬隻可處二年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。

頂崙村月初多起寵物、流浪狗中毒

劉育良指出，本月六日早上六時四十分許，家裡的寵物狗口吐白沫、全身抖動，出現中毒症狀，接著發現村內也有其他家戶的家犬受害，產業道路周邊還有流浪犬遭毒死，立即通報動保團體。

嘉義市動物守護協會理事長吳育才表示，獲報到場了解，起初大多是家犬中毒，一度以為是單純的誤食事件，深入草叢、竹林搜尋後，發現愈來愈多的狗屍，驚覺應是有計畫性的毒狗事件，研判毒餌用農藥製成，已蒐集物證交動保人員送屏東科技大學化驗。

非單純誤食 應是計畫性毒殺事件

吳育才說，連日來找到七隻流浪犬屍體，已知至少有十二隻流浪犬、家犬慘遭毒殺，由於狗有找隱密處死亡習性，推估遭毒死的流浪犬應超過十隻，毒狗者疑似針對愛心人士餵食的流浪犬，因置放毒餌地點在偏僻的產業道路，也是村民遛狗動線，家犬慘遭池魚之殃。

劉育良說，狗在路上常有東聞聞西嗅嗅習性，即使碰觸毒餌也會中毒，已透過廣播提醒鄉親外出遛狗應牽繩，並幫愛犬戴上口罩，避免狗兒誤觸或吃下有毒誘餌。

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