國寶汝窯加持 故宮南院7月吸客近15萬人

2019-08-09

〔記者林宜樟／嘉義報導〕故宮南院六月底「泥土的座標」開展，十三件重量級文物—宋代汝窯青瓷南下展出，七月吸引十四萬六千八百卅二人入館參觀，創下近廿九個月來單月新高；故宮副院長黃永泰說，夠份量的展覽加上水舞、水幕電影及暑期親子活動，有信心讓參觀人數持續回升。

入館人數創近29個月新高

故宮南院於二○一五年十二月底開館，剛開館遊客慕名而來，二○一六年二月逢農曆春節，參觀人數十八萬六千八百五十八人，是開館至今最高，但新鮮感過後人數持續下滑，今年一月參觀人數僅四萬零四百五十二人。

南院今年七月入館人數為開館以來單月第四高，黃永泰表示，大批國寶精品移到南院展出，加上每週舉辦工作坊、演講，暑假期間推出博物館大航家等親子活動，以及假日免門票優惠，八月份三、四日兩天參觀人數達兩萬九千餘人，有信心八月能繼續保持。

昨從台中來南院參觀的黃姓遊客說，他聽聞一件民間收藏的汝窯拍賣價要十一億元，且過去沒有這麼多國寶級文物到中南部，因此特地來看珍貴的汝窯。

今年四月嘉義在地業者「八野爺」進駐故宮南院開設餐廳「野爺鍋物」，負責人吳品諭說，七月業績是先前單月業績近兩倍，昨平常日，中午餐廳仍接近客滿，有人特地來南院慶祝父親節。

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