「不忌諱鬼月」新北36對新人 七夕登記結婚

2019-08-08

〔記者何玉華、林欣漢、邱書昱／綜合報導〕昨天是七夕情人節，雖然農民曆上並非嫁娶的黃道吉日，仍有三十六對新人登記結婚，新北市各戶政所致贈結婚紀念小物祝福新人永浴愛河、早生貴子；另外，新北市深澳漁港即日起至八月底推出「深澳兩情相繾卷」活動，有情人節限定套餐，港區也設置情人節氛圍的裝置藝術，有粉色系的海天步道光雕、魚骨頭裝置藝術也化身鵲橋，充滿浪漫氛圍。

新北市民政局戶政科長顏耀明表示，許多人喜歡以特殊或有諧音的日子作為結婚紀念日，熱門的結婚日期包括西洋情人節、諧音「我愛你」的五二○、農曆七夕情人節，但七夕情人節因為在民俗的「鬼月」中，結婚人數向來不多。

昨天在永和戶政事務所登記的新人洪小姐說，老公曾在七夕情人節送她一整箱禮物，每件禮物都藏有一張小卡片，每張卡片組合起來是愛的誓言：「往後我會陪你一輩子」；新店戶政事務所有一對新人，女方是知名的旅遊部落客Jamie，Jamie跟老公在七夕交往一週年，在早上七點到九點的吉時登記結婚。

深澳漁港提供情人套餐、拍照打卡

夏天是小卷的產季，新北市深澳漁港即日起至八月底推出「深澳兩情相繾卷」活動，有「深情久久久」及「深情一生一世」兩種情人節的限定套餐，以在地海鮮及農特產為食材，電洽︰2497-1168，在漁港的裝置藝術拍照打卡，可免費使用「深澳兩情相繾卷」情人拍貼機，留存美好回憶。

另外，新北市家扶中心昨帶著學童到土城日月光廣場的餐廳吃飯、看電影、購衣，新北家扶中心主任林夢萍表示，感謝日月光集團、張媽媽慈善基金會及日月光文教基金會的贊助，家扶的孩子很少有逛街、購物的經驗，他們臉上充滿期待和驚喜，大約再一個月就開學，對經濟弱勢家庭而言，繳納學費、雜費、購買文具用品、制服是一大壓力，呼籲社會大眾投入助學行列，幫助弱勢孩子安心就學。

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