指考放榜 武陵高中錄取率百分百

2019-08-08

〔記者魏瑾筠、許倬勛、李容萍／桃園報導〕一○八年大學指考分發昨天放榜，全市有十五所學校、三○五一名學生報考，其中二六六四人上榜，錄取率八十七．三一％，高於全國，武陵高中是唯一錄取率百分之百的學校。

桃市生錄取率 高於全國平均

市府教育局表示，獲指考分發的考生有一○八七人錄取國立大學，其中七十三人錄取台灣大學，包括武陵五十四人、桃園十三人、陽明一人、內壢一人及中大壢中四人。

武陵高中校方統計，昨大學指考放榜後，連同繁星、學測申請入學等管道，全校錄取各校醫學系類共有卅七人，包括醫學系廿五人、牙醫系七人、中醫系二人及獸醫系三人；全校有一二七人錄取台灣大學，包括醫學系五人、電機系十一人、資工系八人、機械工程十人、財務金融六人、法律系六人，錄取交通大學四十九人、清華大學六十七人、政治大學五十一人、成功大學六十二人；錄取台清交成政共三五六人，佔應屆畢業生逾四成。

游柏仁愛打球 拚進台大物理

武陵男子籃球隊隊長游柏仁雖在學測就取得七十四級分，早定下要考進台大物理系的他，因為數學失利差一級分，因此投入指考準備，如願分發進入台大物理系，他說，要用成績向外界證明，玩社團或打球跟成績不好沒有關係。

謝文傑迷電腦 前進台大資工

錄取台大資訊工程系的謝文傑說，他從小就喜歡電腦，但不是玩遊戲，而是寫程式，也立志要當電腦工程師，高一、高二分別到中央大學還有台灣大學資訊之芽修課，獲益良多，也曾花錢租伺服器，自己上網研究，並設立短網址網站，證明自己能做到大學生才能做的事。

吳詩昀沒補習 錄取台大電機

放棄北一女就讀治平高中醫科班的吳詩昀，只靠著學校師資及平日留校複習，錄取台大電機系；啟英高中徐振傑學測時因自然科來不及畫卡而沒分數，指考捲土重來，順利錄取成功大學交通管理系。

中大壢中統計，今年錄取國立大學有四三四人，其中錄取頂尖大學人數達二三三人，包括王彥涵錄取馬偕醫學院醫學系，巫昱璇錄取上海交通大學牙醫系，錄取其他醫藥相關學系者十人。

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