封出入口 澎縣府突拆舊電廠

2019-08-04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕爭議多時的「隆貴公園廣場兼停車場聯通道路工程」，澎湖縣政府昨天週末假期「突襲」施工，拆除舊電廠廠房，並拒絕記者入內採訪；現場坐鎮的建設處城鄉發展科長陳韋成表示，事先已發公告，管制是為了防止陳抗。

隆貴公園廣場兼停車場聯通道路工程

澎湖縣政府規劃由新生路貫通海埔路，開闢連接道路，在隆貴公園及台電舊電廠分設停車場，並以連接道路為名，規避都市計畫道路開闢應有的程序，但根據陳慧玲議員調查，道路直接連接到海埔路，根本未與電廠內停車場相通，同時由於道路必須拆除舊電廠廠房，外界一直希望保留澎湖人共同的回憶。

縣府︰工地管制 預防陳情抗爭

昨日週末假期，澎湖縣政府突襲式動工，用兩台怪手展開拆除作業，並先行封阻舊電廠出入口，隆貴公園自救會在臉書上直播號召民眾前往，都不得其門而入，連記者採訪都吃閉門羹，澎湖青年陣線發起人冼義哲公開質疑前縣府顧問郁國麟，身兼文資審查委員及簽轉工程技師，未做利益迴避。

針對外界質疑，陳韋成表示動工事先告知村里辦公室，工地管制是預防民眾陳情抗爭，但外界卻認為刻意選擇在週末假期動工；至於利益迴避部分，郁國麟表示，簽轉技師依規定不用利益迴避，但為避免爭議，文資審查自動缺席，而拆除的電廠也非歷史建築，是一九八三年以後興建。

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