破除益生菌迷思 醫良心建議：好菌自己養

2019-08-03

記者蔡淑媛／台中報導

7歲的賴小弟4歲開始出現氣喘及鼻過敏，服用市面上的益生菌，仍然經常發作，2年前喘咳不停到無法睡覺而就醫，家長抱怨怎麼有吃益生菌都沒效？醫師指出，部分益生菌對腸胃道急症有效，但像呼吸道疾病、皮膚過敏，改善效果不大。

部分益生菌對腸胃道急症有效

台中醫院小兒科主任陳敏恭表示，市售益生菌是從發酵食材的好菌進行大量人工繁殖，補充到腸胃道可抑制腸胃道壞菌生長，增加腸胃道防禦機能，但不同菌種有不同功用，吃錯或多吃無用，後來賴小弟接受正規用藥治療，並且減少接觸過敏原，症狀大幅改善。

陳敏恭說，益生菌對於腸胃道疾病，可以改善急性腹瀉，像「羅伊氏乳酸桿菌」可治療嬰兒的腸絞痛及青春期後好發的腸躁症，效果良好；「雙叉乳酸桿菌特式菌」則可緩解便秘，在這1、2年的美國國家衛生研究院及醫學相關期刊研究都得到證實，不過當這些急性症狀改善後就應停用。

至於呼吸道疾病的預防、治療，陳敏恭說，英國國家健保今年就公佈益生菌治療鼻過敏和氣喘，沒有療效，少數人有副作用，而其他兒科醫學會及相關實證醫學期刊也不建議益生菌用來預防感冒，或治療氣喘、過敏性鼻炎。

增好菌 均衡飲食+規律運動

他並指出，對於異位性皮膚炎則是少數益生菌有效，有權威兒科醫學教科書及相關兒科醫學會建議鼠李糖乳桿菌可以緩解小兒異位性皮膚炎。

陳敏恭指出，市售益生菌對兒童疾病改善大多有待證實，建議可經醫師評估，是否要補充特別菌株的益生菌，但他也強調，好菌自己養，建議靠均衡飲食攝取，如蔬菜、水果、低糖優格，以及規律的運動、充足睡眠，增強免疫力，增加腸道好菌。

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