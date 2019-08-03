《嘉縣》惡地環評難過關 里佳-山美計畫道路叫停

2019-08-03

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕阿里山鄉里佳至山美計畫道路延宕二十多年，嘉義縣府建設處昨到阿里山鄉公所簡報，處長林聰利強調，當地條件惡劣，就算勉強提出環境影響評估也難通過審核，建議終止後續評估規劃，另提緊急救災道路規劃案，爭取原住民族委員會經費支持。

延宕20多年 近6公里需逾10億

一九九○年代初，台灣省政府山胞行政局（後改名原住民行政局）推動「山地部落聯絡道計畫」，計畫自阿里山鄉里佳村延伸縣道一六九線至鄉道嘉一二九線山美村，後因賀伯颱風停擺；由於里佳村居民僅靠縣道一六九線進出，無替代道路，莫拉克風災時，曾因道路中斷受困三個半月，目前村內人口兩百八十三人，鄉親多次陳情，期望恢復興建這條計畫道路。

林聰利指出，全長近六公里的里佳至山美計畫道路粗估工程費逾十億元，位於曾文水庫集水區、山坡地、自來水水質水量保護區，應實施環境影響評估，又行經山崩與地滑區域，需實施水土保持計畫，依地質法規定，還需辦理基地地質調查及地質安全評估。

建設處簡報 指所需調查難進行

林聰利表示，現地條件惡劣，無法進行地質安全評估，包含地形、水文、生態、景觀等環境影響評估所需辦理的調查也難以進行，就算勉強提出環境影響評估報告也難過關。

目前里佳村聯外道路僅縣道一六九線，考量山區民眾救災保命需求，縣府昨提出連通里佳村至山美村緊急救災道路為替代腹案，規劃採分段方式開通簡易道路，全長約六千公尺，路寬約兩公尺多，四輪傳動車能單向通行，目前工程款估八千四百餘萬元，將在擬定具體計畫後，向原住民族委員會爭取專案經費辦理。

緊急救災道路 與纜車分頭規劃

阿里山鄉鄉長杜力泉則認為，山區開闢道路困難，緊急救災道路恐也行不通，建議可規劃纜車，帶動區域觀光與產業，解決天災道路中斷問題；縣議員武清山建議緊急救災道路與纜車可兩案並陳，分頭規劃。

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