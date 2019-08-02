苗縣首樁 石虎中捕獸套索送命

2019-08-02

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕有熱心民眾發現，在苗栗縣山區有石虎被捕獸套索困住，受傷後送往治療死亡案例，苗栗縣農業處自然保育科證實，的確於七月發生這樣的案例，也是縣內首次發現石虎受困捕獸套索狀況。

今年已15隻石虎因外力死亡

苗栗縣農業處自然保育科指出，今年因路殺死亡石虎已達十四隻，加上該隻因套索受傷的石虎送往特生中心後，因傷勢太重最後安樂死，今年已有十五例石虎因路殺等外力死亡案例。

自然保育科說，使用捕獸夾、山豬吊或套索等導致石虎受傷，已經違反野生動物保育法，有刑事責任，民眾切勿使用。

「夾」害石虎 可處5年以下徒刑

苗栗縣動物保護防疫所表示，石虎屬保育類動物，使用捕獸夾等導致受傷或死亡，可處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科二十萬元以上一百萬元以下罰金。

為何目前仍有辦法取得捕獸夾等產品，保育人士說，仍有商家暗地販賣或是有民眾自製，致無法根絕。

縣府︰只能靠警方加強取締

自然保育科指出，因苗縣府無巡山員，目前只能依賴警方加強取締，而配置巡山員的林務局僅負責其所轄林班地範圍，要合作有其困難。

臉書粉絲專頁「石虎保育大使 阿虎加油」指出，中套索的石虎為母石虎，發現時兩隻後腳和尾巴均已嚴重腐爛，兩腳已無法救回，讓人難過。而根據型值測量和採樣，發現這隻母石虎曾有繁殖紀錄。

不少保育人士也說，苗栗縣被推估為石虎族群最大棲地，但是近來屢傳石虎遭路殺，之前甚至同一條道路一週內有三次路殺紀錄，讓人惋惜，希望能遏阻設置相關陷阱，避免悲劇再發生。「石虎保育大使 阿虎加油」說，套索等工具取得並不困難，盼盡快找出對策面對才是解決之道。

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