斗六西瓜寮橋下 暫設垃圾轉運站

2019-08-01

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市雲科路三段陸橋出現垃圾堆，由於距離住宅區僅幾百公尺，民眾質疑垃圾又出什麼問題了？市公所表示，斗六市虎溪里垃圾轉運站目前只出不進，新生的垃圾還是需要轉運，所以在橋下設置臨時轉運站，每天會清空垃圾並清洗路面，屬暫時性應急措施。

因應虎溪里轉運站垃圾只出不進

虎溪里垃圾臨時轉運站堆積二萬多噸的垃圾山，入夏後因高溫多雨，垃圾散發濃烈酸臭味，讓下風處的莿桐鄉大美村民忍無可忍，甚至用鐵架封閉轉運站聯外道，拒絕垃圾車進場，在環保局長張喬維承諾垃圾「只出不進」，並補助垃圾打包封膜後暫時化解。

虎溪里轉運站不再進垃圾，但斗六市每天產生的四十噸垃圾仍需轉運到外縣市處理，市長林聖爵表示，目前臨時轉運站是縣府找到的，暫時先利用橋下空間進行轉運，如果轉出的垃圾量足夠，就會淨空所有的垃圾包，且每次轉運完就會清洗地面並消毒。

斗六市公所說，斗六每天產生垃圾量約四十噸，環保局每天協助委外處理的量也是四十噸，但週三不收垃圾，所以週四的垃圾量有兩天份，可能在六十噸以上，當天無法清完，垃圾才會留下過夜。

每日垃圾隔天早上全部轉運完畢

環保局副局長林武宏表示，雲科路三段陸橋也就是俗稱的西瓜寮橋，嚴格要求清潔隊每天的垃圾在隔天早上全部轉運完畢，垃圾運出後地面要掃刷乾淨；縣府也補助斗六市公所增購傾卸車斗，希望每天所收集的垃圾能在不落地的狀況下移置至大型貨櫃車，以維持地面環境衛生。

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