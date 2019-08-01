期程估逾八年 205兵工廠遷廠啟動

2019-08-01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕延宕十八年的二○五兵工廠遷廠，昨天正式啟動，綠營立委當著高雄市長韓國瑜的面，特別感謝小英及花媽，藍營立委則感謝吳敦義與江宜樺。韓國瑜出面緩頰說：「藍綠都感謝，感謝大家來當聖誕老公公！」

二○五兵工廠佔地五十七公頃，是國軍負責輕兵器及彈藥的研發生產單位，地點位於高雄市中山三路、光華三路、凱旋四路間，是亞洲新灣區核心。

第一標中科院林園營區新建工程動工

二○一六年八月，在行政院前院長林全見證下，國防部與高市府簽署合作開發意向書。軍方同意將二○五兵工廠遷往中科院林園營區、大樹區光復營區、大樹北營區三個營區。

二○五兵工廠遷建計畫總經費約一二一億元，由高市府新工處代辦，因目前生產線仍在運作，必須先建後拆，估計整個遷移期程至少八年。

第一標的中科院林園營區新建工程，已於大前天悄悄動工，預計二○二二年完工。因軍區較敏感，高市府昨天特別選在市府鳳山行政中心中庭，召開啟動記者會。

原址開發 每年可增加七千萬元地價稅

韓國瑜致詞時說，兵工廠原址未來開發後，每年可增加七千萬元的地價稅，如果可建築用地全部開發，可增加約四億元房屋稅，該區規劃近三十公頃的特貿區，可提供三萬多個就業機會。

民進黨立委賴瑞隆、許智傑致詞時，特別感謝小英總統與前市長陳菊，推動與國防部簽訂合作意向書，讓遷廠案邁進一大步。賴瑞隆說，二○五兵工廠自一九九八年行政院指示遷建後，延宕十八年，直到二○一六年民進黨政府全面執政後，才在當時行政院長林全及市長陳菊協助下，高市府與國防部簽訂合作開發意向書，正式啟動遷建程序。

國民黨立委黃昭順也不甘示弱，感謝吳敦義及前行政院長江宜樺，協助推動遷廠案。

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