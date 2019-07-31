中國醫大免疫治療「聯合療法」 肝癌存活率增6～8成

2019-07-31

記者蘇孟娟／台中報導

中國醫藥大學（簡稱中國醫大）校長洪明奇領導的研究團隊，找到癌症免疫治療的重大突破！團隊發現採雙重提升抗癌免疫細胞（Ｔ細胞）功能的「聯合療法」，能提升罹患肝癌小鼠60%~80%的存活率，有效提升肝癌免疫療法療效；研究7月獲國際知名期刊《臨床研究雜誌（Journal of Clinical Investigation）》刊載。

獲《臨床研究雜誌》刊載

洪明奇是中研院院士，也是國際知名癌症基因科學家，長期致力「終結癌症」研究。

他說，肝癌是亞洲國家盛行率高的疾病，更是國內癌症10大死因之一，但目前針對肝癌治療還未發展出特效藥。「免疫療法」雖被視為癌症治療的新希望，仍有隱性癌細胞會逃脫免疫細胞的攻擊，影響療效，因此他率研究團隊與美國姊妺校德州大學安德森癌症中心研究團隊合作，設法突破影響療效的關卡。

洪明奇指出，癌細胞內有一項PDL1蛋白質，正常情況下，免疫細胞Ｔ細胞會攻擊PDL1，但研究發現腫瘤中的另一項蛋白IL6會讓肝癌預後變差，尤其IL6會讓PDL1更穩定，不易被Ｔ細胞攻擊，團隊研究利用一項抗體藥物能阻斷IL6與PDL1的連結，讓PDL1弱化，協助Ｔ細胞鎖定攻擊。

動物實驗重大突破

此外，研究團隊另設法強化Ｔ細胞的功能，洪明奇說，Ｔ細胞內原有PD1蛋白協助強化免疫細胞發動攻擊，但同時存在Tim3蛋白以抑制Ｔ細胞過度活化，當人體健康時，兩項蛋白須維持平衡，以免Ｔ細胞攻擊正常細胞，但若人體生病時，需要有效抑制Tim3，以利Ｔ細胞活化攻擊壞細胞，團隊也找到抗體藥物能有效抑制Tim3。

洪明奇說，研究團隊將「弱化PDL1」及「抑制Tim3」雙管齊下，合併運用在肝癌免疫療法上，經小鼠動物實驗發現，未經治療的肝癌小鼠一個月內死亡率達到100%，經聯合療法治療的肝癌小鼠40天後的存活率達到60%~80%，顯著提升免疫療法療效，讓肝癌治療出現新突破。

洪明奇指出，兩種管道採用的抗體藥物均是利用目前已開發且進入臨床試驗階段的藥物，不須開發新藥，完成動物實驗後，下階段將申請人體試驗，可望縮短療法開發期程。

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