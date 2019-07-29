少子化招生難 基隆僅安樂高中滿招

2019-07-29

〔記者俞肇福、周湘芸／綜合報導〕少子化已嚴重衝擊高中職的招生！基隆市有多所公、私立高中職都面臨招生不足的窘境，在基北區的免試入學，目前只有基隆市立安樂高中「招好、招滿」，其餘包括基隆高中、基隆女中、暖暖高中、中山高中、八斗高中、私立二信高中與其他私立高職都尚有缺額，近期都要辦理續招。

基隆其他公私立高中職均辦續招

教育部國教署在七月廿三日曾邀集公私立高中職學校開會，確認要辦理續招的學校，今天將公告續招學校的名單，招生作業至八月廿二日截止，參加基北區免試入學未獲錄取、未報到或報到後放棄錄取資格者，均可報名參加。

今天公告要辦理續招學校名單

基隆市立安樂高中近年的辦學績效頗佳，再加上市府提供獎學金鼓勵基隆在地的國中畢業生在地升學、交通條件佳等因素，今年招生情況良好；由於市府僅提供在地就學的獎學金給市立高中職，屬於「國立」的基隆高中、基隆女中少了這項誘因，招生情形不如安樂高中。

國立基隆商工校長陳明印表示，今年要續招的科別分別是綜合高中、會計科、國貿科、電機科、航空電子科、體育班；國立基隆海事職校的校長陳世程也說，要續招的科別有資訊科、航運管理科、食品科、漁業科、水產養殖科等五科。

往年招生情況良好的基隆市私立二信高中，今年核定普通高中與高職的招生人數為八百六十人，至今只招收六百四十九人，連二信高中的招生都不如預期，其他私立高中職更面臨嚴苛考驗，有的私校部分科別出現個位數學生，校方憂心找不到學生來唸。

新北公立報到率近9成 私校大多不足額

在新北市方面，公立高中職平均報到率約八十八．四％，但私立高中職的招生率就「少數歡樂、多家愁」，多數私校新生都不足額；新北市教育局表示，各校的新生報到率高低，主要與「是否具備辦學特色與升學績效口碑」有關，學校的地理位置及交通便利性也有關係。

新北市教育局指出，新北市公立高中職免試入學平均報到率約八十八．四％，報到率達九十七％以上的有板橋高中、新莊高中、海山高中、北大高中及中和高中；報到率達到九十五％的有錦和高中、新店高中、新北高中、竹圍高中、永平高中、丹鳳高中及三重高中等優質社區學校。

教育局分析說，越來越多的學生及家長，選校時優先考量交通條件、通勤時間，地區型優質的社區高中吸引越來越多人在地就學。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法