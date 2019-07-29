嘉市消防弟兄揪民團 蘭潭駐點防溺

2019-07-29

〔記者王善嬿、蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義「雙潭」蘭潭、仁義潭是頗負盛名風景區，目前滿水位，風光明媚，雖禁止戲水及在水庫公告範圍內不得捕魚、釣魚，但仍有民眾心存僥倖以身試法，七、八月每個周末，消防單位結合多個民間團體，在蘭潭根公園派員駐守救生站，由志工教導民眾正確使用救生衣及水上救生器材，防範溺水意外。

7、8月每個週末 根公園宣導

雙潭管理單位自來水公司第五區管理處副處長張煥獎說，蘭潭、仁義潭供應嘉義地區民生用水，也是休閒、遊憩風景區，為防範民眾在水庫從事上述違規行為，蘭潭在大壩處設置救生圈，仁義潭目前更新告示牌警示，並在水庫周邊設置救生圈。警、消單位在暑期也加派人力巡邏，進行防溺宣傳，希望不要發生溺水悲劇。

嘉市消防局長蘇耀星表示，已協調紅十字會、嘉市水上救生協會、救難協會、水中運動協會等民間團體，七、八月每個周末，在蘭潭根公園派員駐守救生站，提供及時救溺救援。

蘭潭消防分隊則透過臉書粉絲頁，教學防溺、救溺「撇步」，包括戲水或游泳地點，須有合格救生員、救生設備，不可在水中嬉鬧惡作劇，身體狀況不佳不要戲水，不要落單，下水前應先暖身，氣候不佳不要戲水，不慎落水應保持冷靜、讓身體放鬆，如看到有人溺水，可拋丟竹竿、救生圈、浮具或繩索救援。

仁義潭在七月十九日一早發生一起溺水事件，一位下水捕魚的民眾，因水溫低、腳抽筋求救，幸消防員及時將他救起，未釀成憾事。

水庫禁捕魚、釣魚 違者面臨處罰

張煥獎強調，仁義潭、蘭潭並未開放民眾捕魚、釣魚，但水庫魚蝦成群，部分民眾在水庫公告範圍內違規釣魚，甚至用各種網具捕魚，違者可依水庫管理相關規定裁處。

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