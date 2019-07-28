《桃園》台61線道觀音、新屋路段「區間測速」 最快9月開罰

2019-07-28

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局交通大隊在台六十一線道（西濱快速道路）觀音、新屋路段增設「區間測速」設備，最快九月起就會開始取締超速，最高可開單重罰兩萬四千元，警方表示，取締路段五．二八公里長，用路人行駛其間只要少於三分卅秒，就可能超速。

桃園首處 最高可罰2.4萬

警方表示，目前取締超速多採用固定桿或活動式測速執法設備，雖能精準偵測車速，但多數用路人掌握了測速執法設備地點後，僅會在接近測速執法設備前降速，取締效果有限，為了有效遏止超速違規，養成用路人「速度管理」的習慣，選擇西濱快速道路觀音、新屋段，做為桃園市首度實施區間測速的地點。

警方表示，由於西濱快速道路車少路直，加上並未設置測速照相機取締，用路人常超速導致大小車禍不少，今年一月間就曾發生四輛大小車連環撞的重大意外，幸僅一人受傷。

斥資六百萬元的區間測速設備，裝設在西濱快速道路北上五十二．四三○公里處、四十七．一五○公里處，與南下四十七．二五○公里處、五十二．五三○公里處，共八支可辨識車牌的測速攝錄影設備，就是區間測速的起點與終點，預計八月間可完工，經過一個月的宣導期後，就會正式上路取締超速。

速限90公里 取締路段 5.28公里

實施區間測速的北上與南下路段同樣為五．二八公里長，警方表示，該路段時速限制為九十公里，用路人若維持時速九十公里，行經該路段約需三分卅秒，時間愈短、超速愈嚴重，若是用路人行經該路段只花了兩分五十秒，代表時速已超過一百一十公里，將可能因超速廿公里被警方逕行開單告發。

警方提醒，依據「道路交通管理處罰條例」，用路人在快速道路超速將可處三千元以上、六千元以下罰鍰，若用路人行車速度超過規定的最高時速六十公里，還可能被重罰六千元以上、兩萬四千元以下罰鍰，千萬不要為了搶快，跟自己的錢包過不去。

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